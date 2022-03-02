Omniva останавливает операции Western Union с Россией и Беларусью

"В связи с военным нападением России на Украину в отношении России установлены различные международные санкции. Omniva присоединяется к санкциям и останавливает операции Western Union с Россией и Беларусью. Мы прекращаем предоставление услуг отправки и выдачи денег", - сообщил в пресс-релизе председатель правления Omniva Март Мяги.