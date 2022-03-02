Ср, 2.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Omniva останавливает операции Western Union с Россией и Беларусью

Деньги. ФОТО: Arvo Meeks

Предприятие Omniva с четверга, 3 марта, останавливает операции Western Union с Россией и Беларусью.

"В связи с военным нападением России на Украину в отношении России установлены различные международные санкции. Omniva присоединяется к санкциям и останавливает операции Western Union с Россией и Беларусью. Мы прекращаем предоставление услуг отправки и выдачи денег", - сообщил в пресс-релизе председатель правления Omniva Март Мяги.

Omniva является агентом Western Union в Эстонии и осуществляет через Western Union прямую выплату наличных в пунктах выдачи Western Union и перечисление денег на банковский счет клиентов.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back