В Эстонии прибавилось 5069 зараженных, скончались девять человек

По состоянию на утро 2 марта в больницах находится 644 пациента с коронавирусом. Из них 303 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 179 человек, или 59% не были вакцинированы, а 124, или 41% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 2,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 6,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни, из которых в 35 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 39 пациента с симптомами COVID-19.

Скончались девять человек с коронавирусом, их статус вакцинации уточняется: 68-летний мужчина, 73-летняя женщина, 78-летний мужчина, 81-летняя женщина, 88-летние мужчина и женщина, 89-летняя женщина, 92-летние мужчина и женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 270,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 365,2 невакцинированных в день.