Сегодня Таллинн открывает центр по приему военных беженцев

На сегодняшний день в Таллинн на автобусе прибыло 200 беженцев, однако многие люди прибыли и свои ходом — всеми беженцами необходимо заниматься, заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт.

«Мы уже давно прорабатывали разные кризисные сценарии и еще в начале войны решили поддерживать Украинский Красный крест. Мы связались с украинской общиной, и когда ситуация ухудшилась, то стали еще чаще выходить на связь как с госучреждениями, так и украинской общиной. Мы предложили, что нужно создать центры приема. Я сейчас говорю не о так называемых эвакуационных местах размещения в школах, спортивных залах и т. д. Такая возможность, однако, тоже есть. Сегодня же мы открываем центр, где предложим людям консультации, первую медицинскую помощь. Люди смогут получить на месте одежду и прочую помощь. Для них организовано бесплатное жилье, на данный момент в отелях. Город Таллинн оплатит это», - рассказал Кылварт.

«Мы надеемся, что ситуация не ухудшится настолько, что мы не сможем поддерживать уровень этих услуг. Но мы также готовы к худшим сценариям, когда размещение будет происходить в спортивных залах, школах и других местах. На данный момент проводится консультирование, при необходимости психологическая помощь и размещение в отелях, где есть и питание», - сказал Кылварт.

В настоящее время, по его словам, государство должно определить правовой статус этих людей и описать необходимые услуги, которые должны оказывать как местное самоуправление, так и государство. «Сейчас это проектная работа, где мы работаем с каждой группой отдельно. Но в какой-то момент эта работа должна стать более систематической. И тогда обязательно должна быть создана долгосрочная система помощи людям. Мы должны быть готовы к тому, что это не просто оперативная проблема, которую нужно решить. Люди могут остаться здесь на более длительный период времени, некоторые даже после конфликта. Мы должны быть готовы к долгосрочным действиям», — сказал мэр.