TalTech учредил стипендиальный фонд поддержки украинских студентов

Открытый для всех пожертвований фонд создан для поддержки как иностранных студентов — граждан Украины, которые уже учатся в Техническом университете, так и тех, чья учеба в Украине была прервана из-за военного нападения России, желающих продолжить обучение по программам TalTech.

Поддержать студентов можно, сделав пожертвование в Фонд развития Таллиннского технического университета. Университет призывает своих выпускников оказать помощь студентам украинского происхождения.

«Каждый студент заслуживает возможности учиться, — подтвердил ректор Таллиннского технического университета Тийт Ланд. — Наша цель — дать возможность молодым людям из Украины в осеннем семестре начать или продолжить обучение здесь. Для этого им нужна ежемесячная стипендия для покрытия повседневных расходов на проживание».

Чтобы помочь молодым людям из Украины, любой желающий может сделать разовое или регулярное пожертвование в Фонд развития Таллиннского технологического университета на счет для пожертвований в SEB Pank (a/a EE471010052027905003) или Swedbank (a/a EE572200221011286139). В пояснении к переводу надо сделать пометку Ukraina tudengid и указать свой персональный код.

Пожертвование через Фонд развития Таллиннского технического университета подлежит освобождению от подоходного налога для физических лиц и освобождению от подоходного налога для юридических лиц.