Ср, 2.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Postimees в Украине ⟩ Защитники Киева уничтожили автобус диверсантов

Защитники Киева сегодня ночью уничтожили передвигавшийся по городу автобус, находящиеся в котором враги пытались провести диверсии в городе.

По словам находящегося в Киеве журналиста Postimees Маргуса Мартина, у автобуса произошла битва, все вокруг в пулевых отверстиях. Находившиеся в автобусе диверсанты скрылись во дворе близлежащего православного храма, где были уничтожены силами ополчения.

Жители Киева, несмотря на войну, спокойны. Несмотря на вой воздушной тревоги, люди продолжают спокойно стоять в очередях в магазин и аптеку. Выбор товаров ограничен и едва ли кто-то откажется от возможности что-то раздобыть.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back