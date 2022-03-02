Postimees в Украине ⟩ Защитники Киева уничтожили автобус диверсантов
Защитники Киева сегодня ночью уничтожили передвигавшийся по городу автобус, находящиеся в котором враги пытались провести диверсии в городе.
Защитники Киева сегодня ночью уничтожили передвигавшийся по городу автобус, находящиеся в котором враги пытались провести диверсии в городе.
По словам находящегося в Киеве журналиста Postimees Маргуса Мартина, у автобуса произошла битва, все вокруг в пулевых отверстиях. Находившиеся в автобусе диверсанты скрылись во дворе близлежащего православного храма, где были уничтожены силами ополчения.
Жители Киева, несмотря на войну, спокойны. Несмотря на вой воздушной тревоги, люди продолжают спокойно стоять в очередях в магазин и аптеку. Выбор товаров ограничен и едва ли кто-то откажется от возможности что-то раздобыть.