Postimees в Украине ⟩ Защитники Киева уничтожили автобус диверсантов

По словам находящегося в Киеве журналиста Postimees Маргуса Мартина, у автобуса произошла битва, все вокруг в пулевых отверстиях. Находившиеся в автобусе диверсанты скрылись во дворе близлежащего православного храма, где были уничтожены силами ополчения.