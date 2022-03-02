Швейцарский миллиардер: мне предложили купить «Челси», но Абрамович просит слишком много

«Абрамович пытается продать свои виллы в Англии. Он также хочет поскорее избавиться от «Челси». 1 марта я и ещё трое человек получили предложение купить «Челси» от Абрамовича. Мне нужно подождать четыре-пять дней. Сейчас Абрамович просит слишком много денег. «Челси» должен ему £ 2 млрд, но у клуба нет денег. Это означает, что тот, кто покупает «Челси», должен будет компенсировать эту сумму Абрамовичу.