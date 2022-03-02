Тартуская декларация: мы, русские, испытываем боль, гнев и стыд

Мы – русские по крови, языку или культуре хотели бы испытывать гордость за Россию. Вместо этого мы испытываем другие чувства: боль, гнев и стыд.

Понадобилось всего несколько дней, чтобы слово «русский» стало ассоциироваться не с Пушкиным, Достоевским, Чайковским, Левитаном, Менделеевым или Лобачевским, а с головорезами путинской банды. Мы на своей шкуре испытываем сейчас то, что чувствовали немцы в 45-м, когда Гёте, Моцарт, Гегель и многие-многие другие, составившие бы предмет гордости любого народа, были заслонены мерзкой фигурой отставного ефрейтора. Немец и фашист звучали почти как синонимы. Так и мы, облитые дерьмом путинской пропаганды, волей или неволей являемся соучастниками преступлений, творимых преступным режимом.

Мы не можем утешать себя тем, что не имеем к Путину никакого отношения и, следовательно, ответственности за него не несем. Неправда: имеем и несем. Преступления Путина совершаются нашим именем, именем Русского мира. Совсем по Оруэллу: русский мир является русской войной, и все мы брошены в ее круговорот.

Армия Путина – это не только вооруженные силы, это – средства массовой дезинформации, это – «мягкая сила», многочисленные агенты влияния, в том числе все деятели культуры, одобряющие или «относящиеся с пониманием» к путинским преступлениям. Метастазы русского мира – это Русские дома и культурные центры, где под прикрытием Пушкина и Толстого прививаются идеи путинизма. Украинская православная церковь (Московского патриархата) осудила агрессию, за что ей наша сердечная благодарность. А что остальные зарубежные православные церкви? Прихожане церквей всего православного міра, с кем вы: со Христом или с окруженным серными испарениями Путиным?

Путин хочет намотать на гусеницы своих танков не только независимость Украины, но и нашу совесть. Но земля горит под ногами захватчиков. Украинцы грудью стоят на защите своей родины. И не только. Украинцы сейчас защищают свободу, честь и достоинство всей европейской цивилизации.