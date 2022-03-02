Экс-чемпионы мира Котельник и Дзинзирук защищают Украину с оружием в руках
Известные спортсмены продолжают защищать Украину от посягательств российской армии, передает sport.ua.
Известные спортсмены продолжают защищать Украину от посягательств российской армии, передает sport.ua.
Известные спортсмены продолжают защищать Украину от посягательств российской армии.
К территориальной обороне присоединились прославленные боксеры прошлого, бывшие чемпионы мира Сергей Дзинзирук и Андрей Котельник.
Ранее к теробороне присоединились Александр Усик и Василий Ломаченко.