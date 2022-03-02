Ср, 2.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Экс-чемпионы мира Котельник и Дзинзирук защищают Украину с оружием в руках

Экс-чемпионы мира Котельник и Дзинзирук защищают Украину с оружием в руках

26.02.2022 Tallinn Meeleavaldus Ukraina toetuseks Vabaduse väljakul. Foto:Sander Ilvest/Postimees ФОТО: Sander Ilvest

Известные спортсмены продолжают защищать Украину от посягательств российской армии, передает sport.ua.

Известные спортсмены продолжают защищать Украину от посягательств российской армии.

К территориальной обороне присоединились прославленные боксеры прошлого, бывшие чемпионы мира Сергей Дзинзирук и Андрей Котельник.

Ранее к теробороне присоединились Александр Усик и Василий Ломаченко.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back