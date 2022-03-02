Книги поколения Z: что читает современная молодежь?

Во-первых, читать русскую классику без толкового словаря невозможно. Представленный в произведениях Достоевского, Толстого, Булгакова и других авторов язык сильно устарел. На вопрос, кто такой ямщик, дети отвечают: «Это человек, который роет ямы»!

Во-вторых, изменилась скорость восприятия информации. Действие в классических литературных произведениях развивается слишком медленно, чтобы удержать внимание современного ребенка.

В-третьих, проблемы, которые были актуальны 150-200 лет назад, непонятны юному читателю. Подросткам куда ближе книги, поднимающие такие темы, с которыми они могли сами столкнуться: буллинг, непринятие себя, расставание с близким человеком или развод родителей. Книги на подобные темы позволяют не оставаться наедине со своей проблемой, они дают возможность посмотреть на нее с другой стороны и найти решение. Фантастика, триллеры, детективы — жанры, не менее завораживающие подростков своими сюжетными линиями и красочностью. Они позволяют отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в другой мир.

Таким образом, мы подходим к главному вопросу. Какую литературу читает поколение Z?

В мир фэнтези список открывает писательница Ли Бардуго со своей трилогией «Тень и кость» и дилогией «Шестерка воронов». В ее книгах сюжет развивается вокруг города Кеттердама и отчаянной команды, которая за огромные деньги решила похитить крайне влиятельного человека. Но смогут ли они провернуть похищение века? Узнать это можно только в книге.

За ней следует не менее популярная писательница Холли Блэк с циклом книг «Воздушный народ». Первой частью этого цикла является книга «Жестокий принц», в которой читатель погружается в мир волшебства, магии, приключений и борьбы за корону.

Далее следует Джей Кристофф с бестселлером «Неночь». В «Неночи» главная героиня поступает в школу наемных убийц с одной мыслью — научиться убивать, чтобы отомстить за смерть родных. Однако вскоре у девушки открывается редкий дар, который полностью меняет ход событий.

И завершает список писатель Джонатан Страуд с серией книг «Агенство " Локвуд и компания" ». Эта история начинается с того, что Лондон заполонили призраки, способные убить человека одним лишь прикосновением. Для борьбы с ними были созданы специальные агентства, в которых под руководством взрослых работали дети. Без детей было невозможно обойтись, так как они единственные, кто способен ощущать и видеть этих существ. Но с какими сложностями они столкнутся при выполнении своей работы?

Более глубокие темы в своих книгах открывают авторы Гордон Рис («Мыши»), Белл Кауфман («Вверх по лестнице, ведущей вниз»), Джоди Пиколт («Девятнадцать минут») и Грейс Макклин («Самая прекрасная земля на свете»). Они рассказывают о разных жизненных ситуациях главных героев, но основная тема — непризнание со стороны общества. Где-то речь идет о матери-одиночке и ее дочери, которые вечно вместе убегают от проблем, где-то о юной учительнице с горящими глазами, которую не признает новый коллектив, где-то - о девочке, которая прячется от себя и окружающих в своем вымышленном мире.

Произведения Илсе Санд «Скучаю по тебе», Марии Цурхорст «Люби себя — не важно, с кем ты» и Мэнди Хейл Single Lady рассказывают о преодолении болезненных расставаний, построении здоровых отношений и о том, как быть счастливыми даже без того самого человека.

Книги Ульф Старк «Пусть танцуют белые медведи», Шивон Паркинсон «Сестры? No way!» и Анастасии Малейко «Моя мама любит художника» нацелены на детей (и взрослых), переживших развод родителей. В них описываются ситуации, когда мать и отец буквально разрывают своих детей на части или когда ребенок вынужден жить с новой семьей.