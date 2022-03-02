ЕС составил план для беженцев с Украины на два года

План был составлен в срочном порядке после того, как в восточное крыло ЕС — в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию — сбежали уже более 650 000 человек.

Российские войска начали активно бомбить украинское города, поэтому следует ожидать еще большее количество беженцев.

Департамент по беженцам ООН во вторник сообщил, что в самой Украине переместились уже около миллиона человека.

«Европа поддержит тех, кто нуждается в защите. Все те, кто бежит от бомб Путина, приветствуются в Европе, - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен. - Мы предложим защиту тем, кто ищет убежища и поможем тем, кто пытается найти безопасную дорогу домой».

По предложению ЕК, украинские беженцы и члены их семей могли бы получить на два года разрешение на работу и проживание, а также доступ к образованию в странах ЕС.

По словам представителей комиссии, просьба о продлении или сокращении этого срока может поступить сразу, как только ситуация в Украине стабилизируется.

План будет представлен завтра на встрече министров внутренних дел ЕС, для его принятия необходимо согласие как минимум 15 стран.

Европейские столицы уже выразили поддержку приему беженцев.

Если план будет одобрен, это станет первым разом, когда ЕС активизирует принятую в 2001 году директиву о защите. Изначально она была предназначена для беженцев, бегущих из разваливавшейся Югославии, чтобы распределить нагрузку между странами. Но применять ее до сих пор не приходилось.

По словам представителей ЕС, предложение охватывает не только граждан Украины, но и граждан других стран и лиц без гражданства, у которых имеется вид на жительство в Украине.

Комиссия также предложит временно смягчить пограничный контроль, чтобы люди могли попасть в ЕС даже в том случае, если у них нет действующего паспорта и визы.