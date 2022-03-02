Nord Print OÜ ограничил трансляцию своих телеканалов в Эстонии

По данным Telia, Nord Print без предварительного уведомления прекратил трансляцию своих телевизионных каналов для всех эстонских поставщиков телевизионных услуг.

Поэтому пользователям услуги Telia TV больше не будут доступны следующие телеканалы: НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, КиноМикс, Наше Новое Кино, Родное Кино, Индийское Кино, КиноКомедия, КиноСерия, КВН ТВ, М-1, Кухня ТВ, Бокс ТВ Плюс.

Ранее Telia соощила, что решила прекратить сотрудничество с Nord Print OÜ с 25 апреля.