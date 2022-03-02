Сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине
Сегодня, 2 марта, на польско-белорусской границе должны состояться переговоры между Россией и Украиной. Исходя из итогов прежней встречи делегаций, которая состоялась 28 февраля, ожидать прорывов в этом раунде переговоров не стоит. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) по-прежнему стягиваются к Киеву, они продолжают наступление на других направлениях, а требования России к Украине, вероятнее всего, останутся неизменными, говорится в оперативной сводке Генерального штаба Сил обороны Эстонии.