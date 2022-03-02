Сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине

Как и накануне, 1 марта ВС РФ продолжили готовить и наносить удары с воздуха с территории Республики Беларусь, также они накапливают в Белоруссии вертолеты и сухопутные силы для для дальнейшего броска на Киев.

В белорусских вооруженных силах (ВС РБ) подняли уровень тревоги, некоторые подразделения сосредотачиваются, однако подтверждения сведений об участии белорусских сил на Украине отсутствуют. В то же время ясно, что Республика Беларусь наращивает военное давление на Украину. 1 марта президент Белоруссии в прямом эфире представил совету безопасности свое видение ситуации и продемонстрировал схему ведущегося вторжения, на которой в том числе было обозначено оперативное направление для наступления Одесса – Молдавия.

Наблюдается повсеместная эскалация применения дальнобойных средств в местах соприкосновения, от которой главным образом страдают объекты гражданской инфраструктуры. В прошедшие сутки наибольшее число точечных ударов пришлось по объектам в Киеве, наиболее активное применение артиллерии было замечено в Харькове.

Примечательно, что ВС РФ применяют термобарические боеприпасы: например, они были применены по киевской телебашне и зданию областной госадминистрации в Харькове. По всей видимости, по крайней мере однажды ночью 1 марта применялись термобарическая авиабомбы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают оказывать активное сопротивление в городах и наносят успешные удары по линиям снабжения ВС РФ, применяя в том числе ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Также украинским войскам удалось сохранить элементы противовоздушной обороны, что затрудняет действия ударной авиации РФ.

Киевское направление (Север)

По сравнению с прошедшими сутками значительного продвижения подразделений ВС РФ не наблюдалось. Тем не менее, имеются свидетельства концентрации больших сил на северо-западе от Киева, группировка разделилась и движется в сторону города. Ландшафт препятствует обходным маневрам ВС РФ.

Скорее всего, российские подразделения понесли чувствительные потери: появляется все больше свидетельств тому, что больницы Гомеля, Мозырей и Ельска (РБ) столкнулись с большим наплывом раненых российских военнослужащих. 1 марта также появились данные о поступлении раненых в больницы Минска.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

Наступление продолжается, предположительно оно нацелено на поддержку штурма Киева с северо-востока. Учитывая прежнюю среднесуточную маршевую скорость, войска находятся в двух суточных переходах от украинской столицы. Известно, что вошедшим в Чернигов подразделениям ВС РФ оказано сопротивление.

Харьковское направление (Восток)

Ранним утром и ночью Харьков подвергся обстрелу российской артиллерии. По сообщению официальных властей, в городе идет бой против десантных подразделений ВС РФ. Поступавшие ранним утром сообщения о воздушном десанте не нашли подтверждения.

1 марта примерно в 100 км от Харькова была взята в плен большая группа плохо оснащенных резервистов. По их словам, они были мобилизованы на территории оккупированной Донецкой области.

В Сумской области распространяется предупреждение о том, что российские военнослужащие минируют брошенную ими технику для того чтобы воспрепятствовать ее захвату украинскими подразделениями.

Крымское направление (Юг)

ВС РФ прошли Херсон, они продолжают наступление на Николаев и территории восточнее и северо-восточнее города. Также они пытаются продвигаться на запад в направлении Одессы. В районе Херсона действуют воздушно-десантные подразделения, в самом Херсоне сохраняются очаги сопротивления.