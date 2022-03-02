В Харькове был нанесен удар по зданию областного управления полиции, утверждает УНИАН, публикуя видео последствий взрыва, размещенное советником главы МВД Украины Антоном Геращенко. По данным агентства, ночью в городе детонировали снаряды на танковом заводе. Минобороны России не подтверждает и не опровергает сообщения об этом. Ранее российские военные заявляли, что их целями становятся только объекты военной инфраструктуры.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео попадания снаряда в телевышку. По его словам, повреждены аппаратная и трансформаторная подстанция, питающая башню. Минобороны России заявляло, что нанесет удары "в целях пресечения информационных атак против России" по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве. Министр культуры Украины заявил, что пострадавших от взрыва нет.

Минобороны России утром в среду заявило, что был нанесен "удар высокоточным оружием в городе Киев". "Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено", - утверждает представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, "нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины", "поражено 67 объектов", следует из утренней сводки российских военных.

В ДНР утром в среду заявили, что Мариуполь заблокирован бойцами этой самопровозглашенной республики, чью независимость свои указом признал президент России Владимир Путин. Накануне представитель министерства обороны России заявил, что силы ДНР вышли на границу Донецкой области, соединившись с частями российской армии, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Си-эн-эн и агентству Рейтер заявил, что для продолжения переговоров с Россией нужно "прекратить бомбить людей".

Второй раунд переговоров

Российские СМИ со ссылкой на свои источники во вторник сообщали, что второй раунд переговоров может пройти в среду. В среду источник Интерфакса заявил, что это маловероятно: "Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время". "Более реалистичные сроки - ближе к пятнице, при условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра", - добавил собеседник агентства. Речь об отмене переговоров не идет, сдвигается время, заявил источник ТАСС.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что российская делегация в среду ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины. Второй раунд переговоров с Россией состоится вечером, делегации будут в том же составе, сообщил затем советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Россия без Apple

Компания Apple приостановила все продажи в России, а также решила ограничить работу Apple Pay и других сервисов на российской территории.

"Мы поставили продажу всех продуктов в России на паузу", - заявил представитель компании, уточнив, что поставки были прекращены еще на прошлой неделе.

"Мы глубоко обеспокоены вторжением России в Украину и поддерживаем всех людей, которые страдают в результате насилия, - говорится в заявлении Apple. - Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь в связи с разворачивающимся кризисом беженцев и делаем все возможное, чтобы поддержать наши команды в регионе".