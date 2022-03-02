ЕС отключил первые российские банки от SWIFT
Евросоюз отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Евросоюз отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
ЕС также вводит запрет на участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), и со 2 марта запрещает вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на своей территории, пишет Новая газета.
Кроме того, ЕС запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро.