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ЕС отключил первые российские банки от SWIFT

SWIFT. ФОТО: ROMAIN DOUCELIN / SIPA

Евросоюз отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

ЕС также вводит запрет на участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), и со 2 марта запрещает вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на своей территории, пишет Новая газета.

Кроме того, ЕС запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро.

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