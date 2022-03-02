Кийк: четвертая доза вакцины потребуется пожилым до осени

Кийк сказал, что, хотя заболеваемость остается высокой, государственная комиссия по иммунопрофилактике сейчас не предусматривает четвертой дозы для пожилых. «Населению в целом и пожилым четвертая доза, скорее всего, потребуется до осени», - сказал он.

По его словам, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило бустерные дозы для несовершеннолетних. «Комиссия уже в ближайшее время даст рекомендацию и оценку для широкой целевой группы», - сказал Кийк.

«В условиях кризисов важно беречь свое здоровье. В том, что касается украинского кризиса, мы картографируем и предлагаем помощь на многих уровнях, часть посылок с помощью уже отправлена», - сказал Кийк.

Заведующая отделом инфекционных заболеваний департамента здоровья Ханна Сепп сказала, что департамент внимательно следит за происходящим в Украине и содействует тому, чтобы военные беженцы могли получать в Эстонии медицинскую помощь.