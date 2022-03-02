Кийк: четвертая доза вакцины потребуется пожилым до осени
Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил в среду на пресс-конференции о ситуации с COVID-19 в Эстонии на текущий момент, что четвертая доза вакцины потребуется пожилым до осени.
Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил в среду на пресс-конференции о ситуации с COVID-19 в Эстонии на текущий момент, что четвертая доза вакцины потребуется пожилым до осени.
Кийк сказал, что, хотя заболеваемость остается высокой, государственная комиссия по иммунопрофилактике сейчас не предусматривает четвертой дозы для пожилых. «Населению в целом и пожилым четвертая доза, скорее всего, потребуется до осени», - сказал он.
По его словам, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило бустерные дозы для несовершеннолетних. «Комиссия уже в ближайшее время даст рекомендацию и оценку для широкой целевой группы», - сказал Кийк.
«В условиях кризисов важно беречь свое здоровье. В том, что касается украинского кризиса, мы картографируем и предлагаем помощь на многих уровнях, часть посылок с помощью уже отправлена», - сказал Кийк.
Заведующая отделом инфекционных заболеваний департамента здоровья Ханна Сепп сказала, что департамент внимательно следит за происходящим в Украине и содействует тому, чтобы военные беженцы могли получать в Эстонии медицинскую помощь.
«В то же время нельзя забывать о том, что коронавирусный кризис не прошел. На медиках серьезная нагрузка», - отметила она.