Видеорепортаж ⟩ Postimees в Киеве: русские в полусотне километров от столицы

Одна ракета попала в телебашню, которая до сих пор стоит и как-то даже работает, другая влетела в соседнее здание, а третья пролетела через дорогу и попала в место вблизи магазина, где утром еще лежало тело мирного жителя.

В то время, когда журналисты Postimees прибыли на место, туда прибыла и машина, чтобы забрать погибших. Всего было вывезено пять тел.

Поскольку телебашня все еще частично функционирует, местные жители говорят, что не исключено, что русские могут снова попытаться атаковать телебашню.