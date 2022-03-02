Видеорепортаж ⟩ Postimees в Киеве: русские в полусотне километров от столицы
Postimees находится у киевской телебашни, в которую трижды вчера попали в ходе вечернего обстрела, и сегодня утром на улицах еще видны губительные следы этого обстрела.
Postimees находится у киевской телебашни, в которую трижды вчера попали в ходе вечернего обстрела, и сегодня утром на улицах еще видны губительные следы этого обстрела.
Одна ракета попала в телебашню, которая до сих пор стоит и как-то даже работает, другая влетела в соседнее здание, а третья пролетела через дорогу и попала в место вблизи магазина, где утром еще лежало тело мирного жителя.
В то время, когда журналисты Postimees прибыли на место, туда прибыла и машина, чтобы забрать погибших. Всего было вывезено пять тел.
Поскольку телебашня все еще частично функционирует, местные жители говорят, что не исключено, что русские могут снова попытаться атаковать телебашню.
Также к Киеву приближаются танковые колонны, которые уже находятся примерно в полусотне километров от города.