В МИД РФ заявили о рисках столкновения России и НАТО
Нельзя исключить возникновения инцидентов с НАТО, которые могут эскалировать, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет "Интерфакс".
Нельзя исключить возникновения инцидентов с НАТО, которые могут эскалировать, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет "Интерфакс".
"Риски, разумеется, возникают. И, конечно, мы крайне обеспокоены темой программы поставок вооружений (Украине - ИФ), все в этой ситуации очень опасно. Никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов, не существует никаких гарантий того, что эти инциденты могут и эскалировать в совершенно ненужном направлении, но, разумеется, мы слышим, если НАТО заявляет, что у них нет никаких планов или намерений, хоть какое-то такое проявление разумности, это свидетельствует о том, что осталось еще, по крайней мере, какое-то здравомыслие, которое присутствует в натовских действиях", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Так он, в частности, ответил на вопрос о том, сохраняется ли угроза прямого столкновения России и НАТО.
"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы НАТО заняло позицию, которая охраняла бы их собственные национальные интересы. Все сигналы на самом высшем уровне были направлены", - сказал замминистра.
Грушко также заявил, что вопрос гарантий безопасности будет ключевым для России на длительную перспективу.
"Для нас, если говорить о долгосрочных интересах безопасности России, конечно, вопрос гарантий будет оставаться ключевым на обозримую, на необозримую перспективу", - сказал замминистра.
"И если этот вопрос гарантий будет решен, тогда можно будет думать о какой-то новой архитектуре отношений и с альянсом, и с другими организациями, которые на сегодняшний день существуют в этом регионе", - добавил замглавы МИД РФ.
Он подчеркнул, что Россия будет продолжать настаивать на юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Отвечая на вопрос о том, какими методами Россия рассчитывает вернуть силы НАТО на границы 1997 года, Грушко отметил: "Мы всегда выступаем за политико-дипломатические решения, не военные, не военно-технические".
"Мы, кстати, все время предупреждали о том, что если нам не удастся решить это политическим путем, на основе консенсуса, на основе баланса интересов, нам придется принимать те меры, которые мы сочтем необходимым, но тогда будет уже поздно спрашивать, почему мы это сделали", - добавил замминистра.