В МИД РФ заявили о рисках столкновения России и НАТО

"Риски, разумеется, возникают. И, конечно, мы крайне обеспокоены темой программы поставок вооружений (Украине - ИФ), все в этой ситуации очень опасно. Никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов, не существует никаких гарантий того, что эти инциденты могут и эскалировать в совершенно ненужном направлении, но, разумеется, мы слышим, если НАТО заявляет, что у них нет никаких планов или намерений, хоть какое-то такое проявление разумности, это свидетельствует о том, что осталось еще, по крайней мере, какое-то здравомыслие, которое присутствует в натовских действиях", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, сохраняется ли угроза прямого столкновения России и НАТО.

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы НАТО заняло позицию, которая охраняла бы их собственные национальные интересы. Все сигналы на самом высшем уровне были направлены", - сказал замминистра.

Грушко также заявил, что вопрос гарантий безопасности будет ключевым для России на длительную перспективу.

"Для нас, если говорить о долгосрочных интересах безопасности России, конечно, вопрос гарантий будет оставаться ключевым на обозримую, на необозримую перспективу", - сказал замминистра.

"И если этот вопрос гарантий будет решен, тогда можно будет думать о какой-то новой архитектуре отношений и с альянсом, и с другими организациями, которые на сегодняшний день существуют в этом регионе", - добавил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что Россия будет продолжать настаивать на юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток.

Отвечая на вопрос о том, какими методами Россия рассчитывает вернуть силы НАТО на границы 1997 года, Грушко отметил: "Мы всегда выступаем за политико-дипломатические решения, не военные, не военно-технические".