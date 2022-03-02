Эстония на пути к бензину по 2 евро за литр

По словам руководителя отдела ценообразования моторного топлива Circle K в Эстонии Индрека Сасси, некоторые аналитики предполагают, что цена барреля нефти в ближайшие сутки может вырасти до 125 долларов.

«При сегодняшних закупочных ценах розничная цена за автомобильный бензин 95 пока не достигнет двух евро, но если цены на мировом рынке вырастут еще на 20-25 процентов, то это возможно», - сказал Сасси.

По словам Сасси, сейчас самый большой скачок цен произошел на дизельное топливо.

Цены как на топливо, так и на сырую нефть в последнее время имеют устойчивую тенденцию к росту – во вторник цены на топливо на эстонских заправках выросли к концу дня на 3 цента, а в среду нефть марки Brent продолжила рост, достигнув 113 долларов за баррель после полудня. Утром цена на нефть еще составляла 111 долларов.

По словам члена правления AS Alexela Тармо Кярсна, тенденция роста цен на топливо сохранится, так как это неизбежное влияние войны на энергоносители.

«Цена на нефть в настоящее время нестабильна и зависит в основном от санкций, введенных против России, и сообщений, которые могут повлиять на поставки из России», — сказал BNS Кярсна, отметив, что из первоначальных санкций были исключены энергоносители.

По его словам, энергетический рынок в целом сейчас непредсказуем и делать дальновидные выводы не представляется возможным. «На самом деле в этом нет никакого смысла, потому что сама война непредсказуема. Поправки можно вносить каждый день», — сказал он.