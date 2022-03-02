Лийметс предложила исключить Россию из Совета по правам человека ООН

«Сегодня я призвала исключить Россию из Совета по правам человека, потому что российские власти серьезно нарушили как международное гуманитарное право, так и права человека, в том числе первое фундаментальное право — право на жизнь. Все виновные в совершении российскими властями преступлений против человечности должны быть немедленно привлечены к ответственности и предстать перед Международным судом по правам человека. Война России в Украине привела к гуманитарной катастрофе. На сегодняшнем заседании я потребовала, чтобы Россия предоставила доступ к гуманитарной помощи в зоне боевых действий, чтобы мы могли немедленно помочь страдающим людям, которым не хватает еды, питья и лекарств».