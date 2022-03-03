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  • Kuuuurija
  • Скот умирал прямо на пастбище. Фермер Тийу: у нас ухоженное стадо!

Скот умирал прямо на пастбище. Фермер Тийу: у нас ухоженное стадо!

claire_rus_kuuuurija_h13_ep5_kullamae_veised.mp4 ФОТО: Pilt videost

В Ляэнемаа сотрудники Департамента сельского хозяйства и продовольствия были вынуждены отобрать у пожилой пары фермеров стадо коров. Об этом рассказывает программа Kuuuurija.

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Эта история началась еще прошлым летом, когда в редакцию Kuuuurija обратились встревоженные жители деревни, обвинившие местного животновода Тийу Корпус в издевательствах над животными. По словам жителей деревни, даже проезжать мимо пастбища Тийу порой было просто страшно.

Информаторы прислали в редакцию фотографии животных Тийу. Местные жители рассказали, что ее скот болен и умирает прямо на пастбище, и зачастую на туши просто наброшен кусок брезента.

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