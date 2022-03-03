Скот умирал прямо на пастбище. Фермер Тийу: у нас ухоженное стадо!
В Ляэнемаа сотрудники Департамента сельского хозяйства и продовольствия были вынуждены отобрать у пожилой пары фермеров стадо коров. Об этом рассказывает программа Kuuuurija.
В Ляэнемаа сотрудники Департамента сельского хозяйства и продовольствия были вынуждены отобрать у пожилой пары фермеров стадо коров. Об этом рассказывает программа Kuuuurija.
Эта история началась еще прошлым летом, когда в редакцию Kuuuurija обратились встревоженные жители деревни, обвинившие местного животновода Тийу Корпус в издевательствах над животными. По словам жителей деревни, даже проезжать мимо пастбища Тийу порой было просто страшно.