Скот умирал прямо на пастбище. Фермер Тийу: у нас ухоженное стадо!

Эта история началась еще прошлым летом, когда в редакцию Kuuuurija обратились встревоженные жители деревни, обвинившие местного животновода Тийу Корпус в издевательствах над животными. По словам жителей деревни, даже проезжать мимо пастбища Тийу порой было просто страшно.