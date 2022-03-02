Eesti Gaas резко поднимает цены для тысяч потребителей
Газ для бытовых потребителей с апреля подорожает на 26 процентов, пишет Postimees.
Газ для бытовых потребителей с апреля подорожает на 26 процентов, пишет Postimees.
В связи с войной России против Украины Eesti Gaas в апреле повысит цену гибкого пакета для бытовых потребителей на 26 процентов с 1,19 евро до 1,5 евро за кубометр.
В марте мировые рыночные цены на природный газ позволили снизить цену гибкого пакета для бытовых потребителей на восемь процентов, но, к сожалению, события в Украине вновь резко подняли цену на природный газ, сообщила BNS компания Eesti Gaas.