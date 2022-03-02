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Eesti Gaas резко поднимает цены для тысяч потребителей

Член правления Eesti Gaas Рауль Котов. ФОТО: Elmo Riig

Газ для бытовых потребителей с апреля подорожает на 26 процентов, пишет Postimees.

В связи с войной России против Украины Eesti Gaas в апреле повысит цену гибкого пакета для бытовых потребителей на 26 процентов с 1,19 евро до 1,5 евро за кубометр.

В марте мировые рыночные цены на природный газ позволили снизить цену гибкого пакета для бытовых потребителей на восемь процентов, но, к сожалению, события в Украине вновь резко подняли цену на природный газ, сообщила BNS компания Eesti Gaas.

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