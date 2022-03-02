Postimees в Украине ⟩ Видео: интервью со священником было прервано взрывами

Журналист Маргус Мартин побеседовал со священником Православной церкви Московского Патриархата отцом Виталием о событиях, происходивших ночью у храма, в ходе которых украинские подразделения уничтожили диверсантов, вторгшихся в город.

«Здесь проходила колонна и солдаты ВСУ встретили ее буквально за храмом. Началась перестрелка. Часть диверсантов перепрыгнула через храмовый забор и начали стрелять прямо на территории храма», — успел сказать отец Виталий.