Postimees в Украине ⟩ Видео: интервью со священником было прервано взрывами
Интервью находящегося в Киеве журналиста Postimees с православным священником было прервано раздавшимися вблизи взрывами.
Интервью находящегося в Киеве журналиста Postimees с православным священником было прервано раздавшимися вблизи взрывами.
Журналист Маргус Мартин побеседовал со священником Православной церкви Московского Патриархата отцом Виталием о событиях, происходивших ночью у храма, в ходе которых украинские подразделения уничтожили диверсантов, вторгшихся в город.
«Здесь проходила колонна и солдаты ВСУ встретили ее буквально за храмом. Началась перестрелка. Часть диверсантов перепрыгнула через храмовый забор и начали стрелять прямо на территории храма», — успел сказать отец Виталий.
Интервью пришлось прервать из-за раздавшихся неподалеку взрывов, люди побежали в укрытие.