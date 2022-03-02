"На моем месте любой поступил бы так же": живущие в Британии украинцы уезжают защищать родину
Все больше украинцев, проживающих в Британии, покупают военную экипировку и готовятся ехать на линию фронта для защиты своей страны от вторгающихся на ее территорию российских войск.
В глубине одной из промышленных зон Лондона группа украинцев готовится к отъезду.
Два больших фургона и прицеп набивают пайками, бронежилетами, касками, аптечками, дронами и даже миноискателем.
Трое мужчин из этой группы планируют вернуться в родную страну, из которой однажды уехали, чтобы защитить, как они говорят, "нашу Украину".
У них есть военный опыт: каждый из них в прошлом отслужил в украинской армии.
Виктор руководит группой из четырех человек, которым предстоит преодолеть расстояние в 2000 км, чтобы доставить грузы в воюющую со вторгнувшейся российской армией страну.
Сам Виктор и еще двое его напарников планируют отправиться на запад Украины, откуда они родом, для укрепления сил территориальной обороны.
В ответ на вопрос, рассчитывает ли он сражаться против русских, Виктор улыбается.
"К вам в дом ворвались чужаки, - говорит он. - Они хотят причинить страдания вашей семье, вашим детям, вашей супруге. Я думаю, на моем месте любой мужчина поступил бы точно так же, как любой из нас: мы все едем в Украину".
Виктор приехал в Великобританию в прошлом году на сезонную подработку по сбору фруктов.
В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, его призвали в армию. Он показывает нам фотографии, сделанные в то время: Виктор снят с крупнокалиберным пулеметом и реактивным противотанковым гранатометом.
Еще один участник этой группы отслужил в армии в 2017 году.
Перед отъездом все они лихорадочно скупали списанное армейское снаряжение. Они показывают нам бронежилеты, каски, британские армейские пайки и дроны, которые им пожертвовали.
Армейское снаряжение у них старое. На куртках есть небольшие пластины, закрывающие только область сердца: современная экипировка защищает большую часть тела.
Однако британские пайки лучше, чем украинские, говорит один из них, более калорийные.
У них также есть военные медицинские наборы, в том числе со жгутами для остановки сильного кровотечения при взрывных и огнестрельных ранениях.
"Нагрузили кучу топоров. Это для рубки деревьев, не в качестве оружия", - поясняет Виктор.
В Эссексе поставщик списанного военного снаряжения Возза, попросивший называть его именно так, принимает заказы прямо с линии фронта и планирует отправлять амуницию через некий "коридор", организованный одним из его контактов.
Он отсчитывает 200 комплектов британской военной экипировки.
Камуфляжный материал светло-коричневого цвета аналогичен форме украинских военных, в отличие от более темно-зеленого и черного, который носят российские солдаты.
С таким количеством добровольцев, пополняющих боевые ряды в разном обмундировании, есть риск, что на поле боя свои случайно примут тебя за противника.
Яркие нарукавные повязки, которые в настоящее время используются для обозначения "дружественных сил", могут попасть в поле зрения российских военных.
Ни одна из этих вещей не была предоставлена британским правительством. Возза все это купил за свой счет.
Но Возза должен быть осторожным с отправкой списанного снаряжения британской армии в зону боевых действий, в которых Великобритания не участвует. Украина не является членом НАТО, и британское правительство пообещало, что ни один британский солдат не ступит на украинскую землю.
Поэтому перед загрузкой в фургон с одежды, отправляемой на фронт, спарываются нашивки флага Великобритании, символика подразделений и знаки воинского отличия.
Это снаряжение - устаревшее. Каски не обеспечивают защиту от пуль, но могут уберечь от обломков или осколков.
Возза говорит, что желающих поехать в Украину, чтобы защищать страну, столько, что на всех не хватает ни оборудования, ни одежды. "Молодые, пожилые - все готовы вернуться на родину, чтобы бороться за нее. Я так горд за мой народ", - говорит Возза.
На его склад в Фолкстоне, в Кенте за экипировкой ежедневно приезжает 30 или 40 человек.
"Их план состоит в том, чтобы получить самое необходимое, отправиться в Польшу, а оттуда - на передовую", - рассказывает Возза.
В Украинском культурном центре в Лондоне мы видели, как туда приносили списанные полицейские бронежилеты вместе с припасами, включая санитарно-гигиенические принадлежности, ботинки и энергетические батончики. С начала российского вторжения в центре шел набор добровольцев.
49-летний Петр и 44-летний Владимир были среди восьми мужчин, которые планировали уехать воевать за Украину.
Двое британцев (у Би-би-си нет их фотографий) также пришли в украинский центр, чтобы отправиться в Украину. Ни у кого из них нет военного опыта.
Позиция британского правительства в отношении того, что Украина называет своим "Международным легионом", неоднозначна.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила на выходных, что если кто-то из британцев хочет откликнуться на призыв президента Зеленского приехать воевать добровольно в частном порядке, то эти люди вправе принять такое решение.
Законы о борьбе с терроризмом запрещают людям сражаться на стороне ИГ (организация признана террористической и запрещена в России) или других группировок. Но для украинцев или граждан Великобритании, направляющихся в район конфликта на запад Украины, правового запрета нет - поскольку Украина является международно признанным государством.
Однако на восточный фронт, например, в Луганскую или Донецкую области, им ехать запрещено, поскольку ДНР или ЛНР не являются международно признанными государствами.
Поэтому, согласно действующим рекомендациям правительства, если граждане Великобритании отправятся на восток Украины для участия в боевых действиях или для оказания помощи другим участникам конфликта, это будет нарушением британского антитеррористического законодательства, и эти люди могут быть привлечены к уголовной ответственности по возвращении в Великобританию.
Форин-офис подчеркивает, что не имеет возможности оказывать кому-либо консульские услуги в районах Донецкой и Луганской областей, не находящихся под контролем украинских властей.
А по мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, которое он высказал в интервью телеканалу Sky News, если человек не прошел надлежащую подготовку и не является опытным военнослужащим, есть более разумные способы внести вклад в безопасность Украины.
При участии Винни О'Дауда
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