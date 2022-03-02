Роман Абрамович продает лондонский "Челси". Выручка уйдет пострадавшим от войны в Украине
Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать принадлежащий ему футбольный клуб "Челси". Деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим на войне в Украине.
Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать принадлежащий ему футбольный клуб "Челси".
"Я хотел бы обратиться к спекуляциям в средствах массовой информации за последние несколько дней в связи с моим владением "Челси". Как я уже говорил ранее, я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам команды", - говорится в заявлении Абрамовича.
Бизнесмен заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим на войне в Украине.
Как сообщали СМИ, Абрамович начал распродавать свои активы из-за возможных санкций в Великобритании из-за российского вторжения в Украину.
Российский бизнесмен приобрел футбольный клуб "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов и вложил в него более полутора миллиардов фунтов.
За это время "Челси" стал четырехкратными чемпионом Англии, по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, пять раз выиграл Кубок Англии, трижды брали Кубок Лиги и дважды одержал победу в Суперкубке Англии.
В августе 2021 года команда выиграла Суперкубок УЕФА, а меньше месяца назад впервые одержала победу на клубном чемпионате мира. Таким образом, под покровительством Абрамовича "Челси" успел выиграть все возможные крупные трофеи в футболе.