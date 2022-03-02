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  • Эстония
  • Очередная партия пожертвованных Эстонией ракет Javelin прибыла в Украину

Очередная партия пожертвованных Эстонией ракет Javelin прибыла в Украину

Ракеты Javelin. ФОТО: Kaitseväe peastaap

В среду вторая по счету партия эстонской военной помощи Украине на безвозмездной основе в виде ракет для противотанковых комплексов Javelin  достигла адресата.

Эстония пожертвовала боеприпасы, которые ранее были закуплены в США, передал главный штаб Сил обороны. Первая партия ракет была передана 18 февраля, за неделю до начала агрессии России против Украины.

Javelin – переносной противотанковый комплекс, способный работать в режиме «выстрелил и забыл»: другими словами, после пуска ракета не требует сопровождения со стороны человека и поражает цель автоматически, тем самым позволяя оператору комплекса скрыться. При этом эффективная дальность стрельбы составляет 2-2,5 км. Комплекс поступил на вооружение Сил обороны в 2015 году.

В соответствии с условиями тендера, передачу ракет требовалось согласовать с американской стороной, Соединенные Штаты ее одобрили.

Канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм на прошлой неделе сообщил журналистам, что наряду с ракетами Javelin Эстония передает Украине боеприпасы для систем ПВО. Украинские военные получили и другую помощь вооружением, 25 000 пакетов сухих пайков и медицинское снаряжение.

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