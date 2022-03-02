Очередная партия пожертвованных Эстонией ракет Javelin прибыла в Украину

Эстония пожертвовала боеприпасы, которые ранее были закуплены в США, передал главный штаб Сил обороны. Первая партия ракет была передана 18 февраля, за неделю до начала агрессии России против Украины.

Javelin – переносной противотанковый комплекс, способный работать в режиме «выстрелил и забыл»: другими словами, после пуска ракета не требует сопровождения со стороны человека и поражает цель автоматически, тем самым позволяя оператору комплекса скрыться. При этом эффективная дальность стрельбы составляет 2-2,5 км. Комплекс поступил на вооружение Сил обороны в 2015 году.

В соответствии с условиями тендера, передачу ракет требовалось согласовать с американской стороной, Соединенные Штаты ее одобрили.