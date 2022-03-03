Первая неделя войны в Киеве завершилась временным затишьем

Еда, питьевая вода и лекарства снова стали главными проблемами, которые киевлянам пришлось решать на седьмой день обороны столицы. В этот день открылись многие маленькие магазинчики, а в крупных супермаркетах основных торговых сетей возобновлен подвоз продовольствия. Лишенные роскоши иметь свежую молочную продукцию, овощи и фрукты покупатели сметали их иногда даже не с полок, а с передвижных стеллажей. Но очередей, выстроившихся на улице, уже не было. Как не было хлеба и других мучных изделий и круп.

За лекарствами очереди еще остаются, но небольшие. Кроме аптек госкомпании "Фармация" в этот день в Киеве заработали и некоторые частные аптечные системы, откликнувшиеся на призыв гуманитарного штаба, который начал работать в столице. Этот штаб координирует гуманитарную помощь для районов и пригородов, наиболее пострадавших от тяжелых уличных боев на севере города, в Буче и близ Гостомеля. Вышло распоряжение о способе получения рецептов на инсулиновые лекарства в центрах медико-санитарной помощи и в консультативно-диагностических центрах. Власти призвали киевлян позаботиться об одиноких и пожилых людях, обеспечить их необходимыми медикаментами.

Всюду можно заметить трогательное отношение друг к другу и взаимную помощь оставшихся в Киеве жителей. Корреспондента DW близ его жилья в центре города остановила незнакомая молодая женщина и детально расспросила об ассортименте продуктов в ближайшем супермаркете. А услышав об ограниченном выборе, тут же вытащила из сумки несколько готовых к употреблению продуктовых наборов. "Я работаю на скорой, нас там безвозмездно кормят и еще дают с собой домой. Я это все сама съесть не могу, поэтому все равно раздам соседям", - сказала она.

Оптимизм и стойкость украинцев

Первый с начала полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину социологический опрос украинцев группой "Рейтинг" продемонстрировал впечатляющие результаты. Согласно ему, почти 90 процентов опрошенных верят в способность их государства отразить нападение России. 98 процентов опрошенных поддерживают деятельность Вооруженных сил Украины, еще 93 - поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского, 84 процента поддерживают действия местных властей.

Хорошие новости пришли и для получателей социальной помощи. Несмотря на тяжелую военную ситуацию, Пенсионный фонд Украины провел начисление пенсий за март 2022 года и приступил к передаче сведений уполномоченным на выплату пенсий банкам и "Укрпочте" повышенных пенсий для более 10 миллионов человек.

Минобороны сообщило о стабилизации ситуации на главных направлениях наступления вражеских сил, а также первые успехи украинских военных по переходу в контратаки и освобождению Горловки на оккупированной на протяжении последних лет территории Донбасса.

Все это добавило оптимизма киевлянам, живо обсуждавшим эти новости на станциях метро, где они укрываются от ракетно-бомбовых ударов России. Хотя сирены в столице выли уже не так часто, как в прошлые дни, местные власти подсчитали, что в этих хранилищах нашли убежище почти 15 тысяч человек. На нескольких центральных станциях метро, где не останавливаются поезда, люди разместились в вагонах, которые не задействованы в движении и выставлены вдоль платформ. Интервал движения по другому пути составляет около 40 минут. Большинство людей используют метро, чтобы добраться до ключевых узловых транспортных станций, одной из которых стал Центральный киевский железнодорожный вокзал.

Вокзальный хаос в Киеве