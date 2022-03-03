Первая неделя войны в Киеве завершилась временным затишьем
После относительно спокойных двух последних дней и ночи на седьмой день обороны Киева на столичных улицах снова появились прохожие и частные автомобили. В магазинах исчезли наблюдавшиеся в последние дни уличные очереди, возобновили работу частные аптеки. Коммунальное хозяйство работает стабильно. Так же, как и городской транспорт, который после уличных боев прошедшей недели сократил графики движения и маршруты. Однако чувство тревоги у киевлян растет - из-за сообщений о масштабных ракетных обстрелах и бомбардировках российскими войсками жилых кварталов Харькова, Чернигова, Житомира и других городов.