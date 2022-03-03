Митрополит Евгений призвал остановить братоубийственную войну

«В настоящее время внимание всего мира приковано к военному конфликту между Россией и Украиной.

Церковь во все времена молилась и молится о мире для всех народов. Она отделена от государства и вмешиваться напрямую в политику не может.

Но мы, вслед за Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, призываем враждующие стороны воспользоваться данными нам Богом разумом и даром слова, сесть за стол переговоров и прекратить эту братоубийственную войну.

Мы как христиане не можем позволить политическим противоречиям и войне разделить нас.

В настоящее время появляется немало информации, касающейся военного конфликта и призывающей к агрессивным действиям и выступлениям. Как в любом конфликте, так и в нынешнем появляется и много ложной информации. Призываем всех с рассуждением относиться к получаемым сведениям, не поддаваться призывам, которые не ведут к миру, но наоборот — разжигают и без того весьма непростую ситуацию.

Война – это великое бедствие! Поэтому святитель Григорий Нисский называет предотвращение войны величайшим благодеянием, за которое Господь дарует двойную награду, ибо сказано – «блаженны миротворцы», а миротворец тот, кто даёт мир другим.

Призываем всех православных христиан Эстонской земли усилить свои молитвы о скорейшем восстановлении мира. Просим оказывать всемерную помощь всем пострадавшим людям, оказавшимся безвинными жертвами военного конфликта – беженцам, оставшимся без крова и без средств к существованию.

Молим Бога, чтобы русский и украинский народы, имеющие общую многовековую историю, восходящую к Крещению Руси святым равноапостольным князем Владимиром, преодолели возникшие противоречия и разделения, приведшие к нынешнему военному конфликту.

С любовью о Господе,

+ Евгений