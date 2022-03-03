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Радио "Эхо Москвы" и ее сайт ликвидируют

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. ФОТО: Alexander Zemlianichenko

Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации канала и сайта радиостанции, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Решение принято большинством голосов совета директоров, написал Венедиктов в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, пока редакция не разобралась в сути представления.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Газпром-Медиа холдинга, СД "Эхо Москвы" решил ликвидировать радиоканал и сайт "Эха", рассмотрев предписание Генпрокуратуры об ограничении доступа к данному средству массовой информации.

Ранее сайт радиостанции был заблокирован в РФ. Также было прекращено вещание радиостанции в России.

1 марта Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю" (признан в России СМИ иноагентом). Как поясняли в надзорном ведомстве, требование было направлено "в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь" информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

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