Радио "Эхо Москвы" и ее сайт ликвидируют
Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации канала и сайта радиостанции, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации канала и сайта радиостанции, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Решение принято большинством голосов совета директоров, написал Венедиктов в своем телеграм-канале в четверг.
По его словам, пока редакция не разобралась в сути представления.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Газпром-Медиа холдинга, СД "Эхо Москвы" решил ликвидировать радиоканал и сайт "Эха", рассмотрев предписание Генпрокуратуры об ограничении доступа к данному средству массовой информации.
Ранее сайт радиостанции был заблокирован в РФ. Также было прекращено вещание радиостанции в России.
1 марта Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю" (признан в России СМИ иноагентом). Как поясняли в надзорном ведомстве, требование было направлено "в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь" информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".