Радио "Эхо Москвы" и ее сайт ликвидируют

1 марта Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к "Эху Москвы" и "Дождю" (признан в России СМИ иноагентом). Как поясняли в надзорном ведомстве, требование было направлено "в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь" информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".