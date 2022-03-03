Обоснование необходимости коронаограничений звучит всё неубедительнее

«Кажется, что коронавирусный кризис был забыт на фоне кризиса в Украине, но ограничения остались», — сказала вице-президент Эстонской ассоциации малых и средних предпринимателей Марина Каас, которая не понимает, почему некоторые экономические сектора по-прежнему держат на замке.

На прошлой неделе заболеваемость коронавирусом среди детей в возрасте от 10 до 19 лет снизилась почти на 30 процентов. В понедельник в больницах с тяжелой формой коронавируса находились 327 пациентов, 25 из которых находились в отделениях интенсивной терапии - из них 15 в свою очередь находились на контролируемом дыхании.

«Мы только что спросили Министерство социальных дел, начал ли уровень заражения расти после многолюдного митинга в поддержку Украины, прошедшего пять дней назад», — сказала Каас, добавив, что ответа пока нет.

Статистика не подтверждает эту связь. Кроме того, во вторник Департамент здоровья объявил, что фиксирование инфицированных и их близких контактов будет завершено, поскольку удельный вес очагов заражения с течением времени существенно не изменился.

«Некоторые ограничения могут быть необходимы, но все ли?» — говорит Каас, приводя в качестве примера коронапаспорт, который, по ее мнению, отжил свое и уже не гарантирует, что человек не будет распространять инфекцию. С введением коронапаспорта ожидалось, что вакцинация предотвратит инфекции. «К настоящему времени омикрон мутировал до такой степени, что разница между теми, кто получал инъекции защиты, и теми, кто их не получал, стирается», — добавила она.

Из заразившихся коронавирусом за последние семь дней 42,5 процента были привиты, а 57,5 ​​процента — непривиты.

«Ныне действующее ограничение лишает компании большого количества клиентов, у которых нет действующего коронапаспорта», — сказала Каас.

По данным центра инфосистем здравоохранения Tehik, по состоянию на вчерашний день действительное свидетельство о вакцинации было у 46% взрослых, к которым добавляются 15%, или 166 000 переболевших, получивших соответствующий сертификат.

Кроме того, EVEA неоднократно предлагала правительству разрешить экспресс-тесты вместо коронапаспортов, но отказы до сих пор не получили существенного обоснования. По словам Каас, для выявления людей, подверженных риску заражения, экспресс-тестирование в настоящее время является гораздо более безопасным способом, чем ковид-паспорт. Также следует более тщательно взвесить коронаограничения.

«Мы также помогли Министерству экономики и коммуникаций собрать данные для этой цели», — сказала Каас. Например, в статистике нет различий между ресторанами и организаторами мероприятий и ночными клубами. «Если с первыми сейчас дела обстоят лучше, то музыкальные клубы по-прежнему закрыты из-за временных ограничений». Кроме того, Каас не понимает, почему коронавирус более заразен ночью.

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть поддерживает в качестве первого шага в будущем отмену действующего ограничения на передвижение в ресторанах и развлекательных заведениях после 23 часов. Однако в настоящее время меры контроля, по его словам, соизмеримы со степенью распространения вируса. «Нагрузка на больницы по-прежнему высока, и хотя в последние дни наблюдается ее снижение, смягчение мер не представляется возможным», — заметил министр.

Сети больниц в Эстонии поручено обеспечить возможности одновременного лечения 800 пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день заполнено 80 процентов ковидных койко-мест.

По словам Суття, правительство оценивает ситуацию каждую неделю.

Однако на этой неделе обсуждения ограничений по сути не будет. Во вторник правительство предоставило исключение для въезда в Эстонию граждан Эстонии и членов их семей, бежавших из зоны боевых действий, разрешив им въезд в страну без коронапаспорта.