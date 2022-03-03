Обоснование необходимости коронаограничений звучит всё неубедительнее
- Коронаограничения на этой неделе не изменятся
- Действующие ограничения не идут в ногу со временем
Несмотря на то, что быстрое снижение числа коронавирусных инфекций среди детей и подростков также снижает число инфекций в других возрастных группах, а тяжелых пациентов с короной в больницах становится меньше, правительство не рассматривает возможность смягчения ограничений и считает существующие меры контроля целесообразными, пишет Postimees.