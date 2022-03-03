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Европа готовится принять волну украинских военных беженцев

  • ЕС намерен принять украинских беженцев на первоначальный период в два года
  • Предлагается временно ослабить пограничный контроль
  • Великобритания также выразила готовность принять беженцев
Украинские военные беженцы ФОТО: PETER LAZAR/AFP/Scanpix

Вчера Европейская комиссия предложила странам Европейского союза разрешить украинцам, спасающимся от российского вторжения, жить и работать в сообществе в течение первоначального периода в два года. План был составлен в спешном порядке после того, как к вечеру вторника почти 875 000 человек покинули Украину. В основном они перебрались в страны восточного крыла ЕС: Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Одной только Польши уже достигли более 450 000 человек, пишет Postimees.

«Европа поддерживает тех, кто нуждается в защите. Всех, кто бежит от путинских бомбежек, ждут в Европе", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Мы предлагаем защиту тем, кто ищет убежища, и помогаем тем, кто пытается найти безопасный путь домой».

По предложению Комиссии украинским беженцам и членам их семей будет предоставлено разрешение на постоянное проживание и работу, а также возможность посещать школу в стране сообщества в течение двух лет. По мнению комиссии, можно в любой момент попросить страны-члены продлить защиту на один год или прекратить ее, если ситуация в Украине стабилизируется, сообщает информационное агентство AFP.

План будет представлен сегодня на встрече министров внутренних дел ЕС. Чтобы он был принят, потребуется поддержка как минимум 15 стран. Европейские столицы уже приветствовали прием беженцев.

В случае одобрения плана это будет первый раз, когда в ЕС вступит в силу Директива о временной защите 2001 года. Первоначально она предназначалась для беженцев от конфликтов, последовавших за распадом бывшей Югославии, чтобы разделить бремя между странами. Однако до сих пор ее не приходилось использовать.

По данным ЕС, предложение также распространяется на людей, проживающих в Украине, которые не являются гражданами Украины, и лиц без гражданства, таких как лица, ищущие убежища, которые имеют вид на жительство в Украине.

Комиссия также предлагает временно ослабить пограничный контроль, чтобы люди могли въезжать в Украину из ЕС, даже если у них нет действующего паспорта или визы. Действующие правила позволяют украинцам с биометрическими паспортами въезжать в ЕС без визы и находиться там до трех месяцев.

Готовность принять беженцев также выразила Великобритания, смягчив во вторник иммиграционные требования для украинцев, спасающихся от российского вторжения. Изменения касаются правил приема близких родственников мигрантов, уже проживающих в Соединенном Королевстве, а также включают смягчение требований к языку и заработной плате. Теперь право въезжать в страну имеют бабушки и дедушки, дети старше 18 лет, братья и сестры.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что в страну могут въехать около 100 000 украинцев. Верхнего предела количества прибывающих нет. Мигранты могут оставаться в Великобритании в течение 12 месяцев для работы и доступа к государственным услугам. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь заявил, что в страну могут въехать более 200 000 украинцев

Прием беженцев поддержала и Япония, заявившая, что в первую очередь примет украинцев, у которых в стране есть родственники или друзья. «Но мы также реагируем с гуманитарной точки зрения», — сказал премьер-министр Фумио Кисида.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что около миллиона человек покинуло Украину. По оценкам Агентства по делам беженцев, в соседние страны прибудет более четырех миллионов украинских военных беженцев.

Во вторник Организация Объединенных Наций запросила 1,7 миллиарда долларов на экстренную гуманитарную помощь людям и беженцам на Украине после российского вторжения.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что для помощи беженцам необходимо 550,6 млн долларов. «Мы можем ожидать крупнейшего кризиса с беженцами в Европе в этом столетии», — предупредил глава УВКБ ООН.

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