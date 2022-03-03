Европа готовится принять волну украинских военных беженцев
- ЕС намерен принять украинских беженцев на первоначальный период в два года
- Предлагается временно ослабить пограничный контроль
- Великобритания также выразила готовность принять беженцев
Вчера Европейская комиссия предложила странам Европейского союза разрешить украинцам, спасающимся от российского вторжения, жить и работать в сообществе в течение первоначального периода в два года. План был составлен в спешном порядке после того, как к вечеру вторника почти 875 000 человек покинули Украину. В основном они перебрались в страны восточного крыла ЕС: Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Одной только Польши уже достигли более 450 000 человек, пишет Postimees.