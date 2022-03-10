Онлайн-портал Postimees с понедельника не только приобрел новый вид, но сделал существенный шаг к тому, чтобы читателю было удобнее. Для подписчика читать новый Postimees будет лучше, рекламы будет меньше, а контент будет более персонализированным.

Тоомас Тийвель. Фото: Madis Veltman

Одна из главных целей Postimees – максимально использовать все возможности современной технологии в интересах читателя и проложить путь к улучшению читательского опыта. Сегодня получать качественную и заслуживающую доверия информацию для нас важнее, чем когда-либо ранее, и удобная навигация в информационном поле также становится все более важной.

Именно из-за того, что Postimees ценит качественный и заслуживающий доверия контент, было решено в ходе имиджевой кампании вывести на передний план работников, который каждый день вносят свой вклад в редакциях или непосредственно на передовой.

«Наша цель – служить читателю! Причем как по содержанию, так и по форме!» - прокомментировал глава Postimees Grupp Тоомас Тийвель.

Postimees постоянно внедрял небольшие технологические новшества на своих онлайн-порталах, и, если взять для сравнения Postimees десятилетней давности, то разница с сегодняшним будет гигантской. Но столь большого скачка в сторону журналистики будущего раньше не делалось. По словам руководителя группы коммерческого развития и реализации Кристьяна Пиллака, в мобильной версии в последние годы предпринимались различные успешные попытки, которые были одобрены в ходе пользовательского исследования, что позволило увериться в том, что движение происходит в верном направлении.

Идеи более основательного обновления портала возникли еще в конце 2020 года. Сначала были картографированы решения, к которым хотелось прийти, а летом прошлого года начались работы по развитию. В процессе обновления страницы была, по сути, проведена своеобразная научная работа, которая включала в себя, кроме всего прочего, анализ онлайн-логики крупнейших мировых изданий и различные исследования.

«Мы должны были с учетом специфики эстонского читателя найти оптимальное решение для местного рынка. Мы достигли желаемого результата», - заявил Пиллак.

Меньше рекламы и легче читается

Онлайн-подписчики Postimees теперь будут видеть меньше рекламы. По сути, это означает, что некоторые баннеры исчезнут и вместо них за счет рекламы появится дополнительный контент. Блоки не исчезнут, но вместо них появятся зоны контента, например, список последних или популярных новостей.

Меньше рекламы означает лучшую читаемость, и цель Postimees – быть как можно лучше читаемым на десктопе и в мобильном телефоне. По сравнению с традиционной скандинавской моделью десктопа Postimees стал шире, и в будущем расширится еще более. Страница стала шире, чтобы человеку было удобнее читать, но в то же время учитывалось, что она не должна быть слишком широкой, поскольку, согласно исследованиям, например, обзор чтения в формате десктопа у человека составляет 728 пикселей. Также стали использоваться типы текста, созданные специально для мобильной и десктоп-версий, которые поддерживает инфраструктура, передающая самый современный в странах Балтии видеоконтент.

«Это своего рода наука. Анализируя и общаясь с девелоперами услуг для медиадомов Скандинавии и Центральной Европы, Postimees создал специальную модель именно для стран Балтии», - говорит Тийвель.

Здесь может возникнуть вопрос, не потеряет ли Postimees столь важный в медиабизнесе доход от рекламы, но, по словам Тийвеля, привычки потребления качественной журналистики меняются.

«Когда появились онлайн-СМИ, они поначалу жили только за счет рекламы. Теперь же люди все больше начинают понимать, что журналистика в онлайне не должна быть бесплатной, и наша цель – подтвердить это читателю с помощью нашего качественного контента», - отметил Тийвель.

Редакция Postimees. Фото: Aivo Kallas

Более персонализированный контент

Ни для кого больше не секрет, что соцсети анализируют поведение людей и, исходя из этого, персонализируют, какую информацию больше показывать тому или иному пользователю. Postimees также будет показывать читателю тот контент, который больше ему подходит, но не столь агрессивным способом, как это делают социальные сети.

Лучшее знание читателя позволит Postimees предлагать статьи, которые раньше могли не попасться ему на глаза. Люди привыкли потреблять новости по довольно сходным моделям, и сегодня интересный для человека контент он может и не найти самостоятельно. Теперь же Postimees станет советовать контент, подобранный под интересы каждого человека, а затем анализировать, сработала рекомендация или нет.

«Когда просматриваешь некоторые социальные сети, иной раз начинает казаться, что мы вообще больше не контролируем, что нам показывают. По-моему, с персонализацией контента зашли слишком далеко. Postimees должен сохранять баланс», - заметил Тийвель.

На обновленном портале Postimees даст читателю возможность самостоятельно определить, как будет выглядеть первая полоса. Теперь неважные для него блоки можно будет просто закрыть.