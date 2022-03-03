Президент Эстонии Алар Карис заразился коронавирусом

"Вчера сдал ПЦР-тест на коронавирус, он оказался положительным. Поэтому я остаюсь в самоизоляции, пока не поправлюсь. Я продолжу выполнять свои обязанности дистанционно, используя возможности э-государства. Вчера у меня были легкие симптомы простуды, такие как насморк и боль в горле, но в целом я чувствую себя хорошо. Я был привит три раза. Последние два дня я делал экспресс-тесты. Они показали отрицательный результат. О положительном результате я сообщил людям, с которыми я контактировал в последние дни. К сожалению, никто не застрахован от инфекции. Поэтому будьте осторожны и примите все меры предосторожности, чтобы избежать заражения", - сообщил президент.