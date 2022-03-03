Важно: что нужно знать о разных видах газа

В окружающей нас среде присутствуют очень разные газы: мы вдыхаем кислород, карбонизируем напитки, используем газ для приготовления дома пищи на газовой плите. В качестве бытового газа используется как природный, так и сжиженный газ. Первый из них поступает к вам по газопроводам, а второй – в баллонах, в которых газ под действием высокого давления становится жидким.

Природный газ – это воспламеняющийся газ, состоящий в основном из метана. В чистом виде метан, как и угарный газ, не имеет запаха и цвета, но для того чтобы было проще заметить возможные утечки, в него добавляют небольшое количество одорантов (пахучих веществ), благодаря чему человек легко может его обнаружить.

Почему угарный газ для нас наиболее опасен?

Дым или дымовой газ – это взвешенная смесь, состоящая преимущественно из воздуха, водяного пара и твердых частиц, которая возникает при сжигании топлива. Ее состав зависит от типа топлива и способа его сжигания. Дым наносит вред организмам, строениям, оборудованию, а также может влиять и на климат. Но еще опаснее для человека коварный угарный газ, поскольку мы не чувствуем его запаха и не видим его.

Угарный газ, или монооксид углерода (CO), – это газ, не имеющий запаха, вкуса и цвета, возникающий при неполном сгорании. Угарный газ ядовит для людей и животных. Он попадает в организм при вдыхании, блокирует в крови приток кислорода, и работа организма нарушается. Наиболее чувствителен к кислородной недостаточности мозг, а также нервная система и сердечная мышца.

Именно поэтому человек, отравившийся угарным газом, не ощущает всей серьезности ситуации: он в замешательстве и не может спастись, хотя чувствует, что с ним что-то не так. Бодрствуя, человек может и не связать симптомы с угарным газом, а сразу после сна – и вовсе не почувствовать их.

Памятка: что надо знать о разных видах газа Бытовой газ – воспламеняющийся, не имеет вкуса и цвета, но выявляется по запаху.

Дымовой газ – возникает при сжигании топлива, вреден как для организмов, так и для климата.

Угарный газ – не имеет вкуса, запаха и цвета, выявляется только с помощью датчика угарного газа.

«Бывали случаи, когда благодаря установке датчика угарного газа люди узнавали, что в их жилых помещениях уже долгое время присутствует угарный газ. После установки датчика люди жаловались, что он постоянно срабатывает.

В данных случаях причина не в том, что датчик неисправен, а в наличии угарного газа в жилом помещении.

В этом случае следует проверить нагревательные элементы или пересмотреть способы топки, но, к сожалению, невероятно большое число людей попросту отказывается от датчика и подвергает свое здоровье опасности. Хотя при небольшой концентрации СО человек может сразу и не почувствовать себя плохо, в долгосрочной перспективе это все же вредно для здоровья», – объяснил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.