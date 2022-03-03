Пресс-конференция правительства: Эстония помогает Украине и принимает беженцев. Гражданам РФ в Эстонии ничто не угрожает
- Гражданам Эстонии запрещено вступать в ряды вооруженных сил России и Беларуси
- Эстония должна быть готова принимать людей, спасающихся от войны
- Виды на жительство граждан Российской Федерации аннулироваться не будут!
Сегодня в пресс-конференции правительства приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб и министр юстиции Марис Лаури.