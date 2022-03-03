Пресс-конференция правительства: Эстония помогает Украине и принимает беженцев. Гражданам РФ в Эстонии ничто не угрожает

По предложению министра внутренних дел правительство издало постановление об установлении временного пограничного контроля на эстонско-латвийской границе, чтобы упростить въезд людей, спасающихся от войны в Украине, и их первоначальный контакт со страной. Это даст лучший обзор нуждающихся, предоставит им информацию, которая им нужна уже на границе, и поможет им сориентироваться по основным службам.

Правительство также поддержало мнение, выраженное министром иностранных дел, и поддержало скорую и конкретную перспективу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

На европейской земле идет война, которую мы в последний раз видели во времена Второй мировой.

премьер-министр Кая Каллас

Премьер-министр Кая Каллас начала с вопросов безопасности, назвав ужасающими события, происходящие сейчас в Украине, когда российские войска бомбят детские сады, школы, жилые дома: «На европейской земле идет война, которую мы в последний раз видели во времена Второй мировой». Каллас сообщила о том, что вместе с союзниками было принято решение о всеобъемлющих санкциях против как России, так и Беларуси: «Нужно сделать как можно больше, чтобы остановить эту военную машину. Украина сейчас воюет за всю Европу». Каллас подчеркнула, что прямой военной угрозы Эстонии нет.

На вопрос о том, как поехать в Украину воевать, Кая Каллас сообщила, что сегодня принято постановление правительства о запрещении для граждан Эстонии – как местным, так и живущим за рубежом – вступать в ряды вооруженных сил России и Беларуси. Цель этого решения – защита безопасности Эстонии.

В этом году, по словам премьера, Эстония предоставила Украине гуманитарную помощь на 200 миллионов. Впервые в истории Евросоюз также жертвует Украине сотни миллионов евро. Каллас подчеркнула, что Эстония должна быть готова принять людей, спасающихся от войны: «Чтобы иметь о них представление, сегодня мы решили ввести временный пограничный контроль на эстонско-латвийской границе. Это даст нам лучшее представление о нуждающихся в помощи. Вторым решением мы выделили Министерству социальных дел средства на покрытие критических расходов (1,3 млн евро)».

Министр государственного управления Яак Ааб сообщил, что сейчас на границе ведется регистрация военных беженцев, но эту меру не следует воспринимать как закрытие границы: «Мы регистрируем число прибывающих людей и просим местные органы власти записывать расходы, которые они несут, эти расходы предстоит возместить». Ааб сообщил, что местные самоуправления действуют четко и целесообразно.

Сейчас на границе ведется регистрация военных беженцев, но эту меру не следует воспринимать как закрытие границы. министр госуправления Яак Ааб

Все три министра-участника пресс-конференции отдельно и развернуто подчеркнули, что в дни тяжелого венного конфликта в Эстонии с ее числом жителей, говорящих на русском языке, совершенно недопустимо сеять национальную рознь. Премьер и министры в один голос несколько раз подчеркнули также, что в Украине сейчас ведется не война русского народа, а война Путина и теперь Лукашенко: «У нас здесь есть своя русская община, и это совершенно не одно и то же. Конечно, Украина страдает больше всех, но при этом мы здесь должны избегать конфликтов на национальной почве». Министры призвали освободиться от предрассудков и в сложной ситуации оставаться людьми: «Давайте не будем ненавидеть людей за их язык».

Распространялась информация о том, что виды на жительство граждан РФ будут аннулировать. Не будут! министр госуправления Яак Ааб