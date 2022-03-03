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IKEA приостанавливает деятельность в России и Беларуси

IKEA в Финляндии. Снимок иллюстративный. ФОТО: Liis Treimann/Postimees Grupp

Шведская компания IKEA сообщила о приостановке деятельности в России и Беларуси. Заявление компании опубликовано на официальном сайте, передает «Новая газета».

«Разрушительная война на Украине — это человеческая трагедия, и мы глубоко сопереживаем и беспокоимся о миллионах пострадавших. Война уже оказала огромное влияние на человечество. Это также приводит к серьезным сбоям в цепочке поставок и торговых условиях. Поэтому группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России», — говорится в заявлении.

IKEA Group решила также приостановить весь экспорт и импорт в России и Беларуси.  Фонд IKEA также объявил о пожертвовании 20 миллионов евро на гуманитарную помощь тем, кто вынужден был уехать из Украины.

Ранее датская мебельная сеть JYSK временно закрыла свои магазины в России.

«Ситуация в России сейчас настолько сложная для JYSK, что мы приняли решение временно закрыть все 13 магазинов в стране, включая онлайн», — сообщила компания в фейсбуке.

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