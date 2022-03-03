IKEA приостанавливает деятельность в России и Беларуси

«Разрушительная война на Украине — это человеческая трагедия, и мы глубоко сопереживаем и беспокоимся о миллионах пострадавших. Война уже оказала огромное влияние на человечество. Это также приводит к серьезным сбоям в цепочке поставок и торговых условиях. Поэтому группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России», — говорится в заявлении.

IKEA Group решила также приостановить весь экспорт и импорт в России и Беларуси. Фонд IKEA также объявил о пожертвовании 20 миллионов евро на гуманитарную помощь тем, кто вынужден был уехать из Украины.

Ранее датская мебельная сеть JYSK временно закрыла свои магазины в России.