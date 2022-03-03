«Осадочек остался» - Большунов ответил на вопрос об отстранении российских лыжников от этапов Кубка мира
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов подвел итоги международного сезона, сообщает tele-sport.ru.
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов подвел итоги международного сезона, сообщает tele-sport.ru.
— Сейчас никаких мыслей, надеялись, что все разрешится. Все-таки соревнования и спорт — это мир. Сезоном доволен, но осадочек остался. То, что было — будем им довольствоваться, — приводит слова Большунова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Большунов выиграл золото в скиатлоне, эстафете и марафоне, стал серебряным призером в гонке на 15 км классическим стилем и завоевал бронзу в командном спринте.
Из-за событий на Украине Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила лыжников России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира в Норвегии и Швеции.