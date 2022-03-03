В Латвию прибыло свыше тысячи украинских беженцев

Только за минувшие сутки прибыло 398 человек из Украины. В основном это женщины и дети, так как в связи с действующим в стране военным положением мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из Украины не выпускают, сообщает Rus.LSM.lv.

На данный момент ходатайство о предоставлении убежища подали три человека.

Согласно данным, полученным в опросе самоуправлений Ассоциацией крупных городов, эти города в состоянии принять до 6000 беженцев из Украины.

Койко-места в городах оборудованы в муниципальных комплексах спорта и отдыха, общежитиях учебных заведений, центрах медицинских и социальных услуг, в муниципальных социальных квартирах. Теперь изучаются возможности расположенных в этих самоуправлениях гостиниц и гостевых домов принять беженцев у себя, идет сбор сведений, какие индивидуальные домохозяйства готовы оказать поддержку. В дополнение к местам для проживания самоуправления готовят и другую помощь: кризисные комнаты матери и ребенка, услуги переводчиков и питание.