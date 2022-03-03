Более ста граждан Эстонии покинули Украину

На данный момент в Украине находится 61 гражданин, 23 из которых планируют там остаться. Несколько эстонских журналистов также находятся в Украине. 38 человек хотят покинуть страну. Многие из них уже едут поездом до западной границы Украины, и 4 человека сказали нам, что поедут вечерним автобусом из Львова. Количество людей, пересекающих границу из Украины в соседние страны, увеличивается с каждым днем.

Министерство иностранных дел оперативно информирует людей о возможностях выезда по э-почте или телефону. Мы просим всех граждан Эстонии, которые находятся в Украине и хотят уехать, уведомить об этом министерство иностранных дел и по возможности постоянно следить за своей электронной почтой и входящими звонками. Поскольку ситуация и возможности покинуть страну появляются и меняются очень быстро, мы не можем давать информацию заранее.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России мы рекомендуем полностью избегать поездок в Украину. Если вы все же решили поехать в Украину, то возможности помощи министерства иностранных дел ограничены.