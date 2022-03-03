СМИ: Путин скрывал свое намерение вторгнуться в Украину

Правительство знало только о том, что Путин намеревался признать самопровозглашенные республики в Донбассе, и считало, что санкции будут относительно мягкими.

«Это п***ц. Они сошли с ума, б****!» - сообщил источник о российском вторжении. Многие правительственные чиновники были готовы уйти в отставку в знак протеста, но опасались, что это будет воспринято как государственная измена: «Отставка ведет только в тюремный лагерь».

Кремль отрицает какие-либо планы введения военного положения. Аналитики и СМИ предполагают, что завтра может быть объявлена ​​мера, которая позволит Москве закрыть границы, заморозить активы, задержать иностранцев и закрыть все независимые СМИ.

«Это утка, которой люди делятся друг с другом в социальных сетях», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Когда российские войска собирались на границе с Украиной, Кремль неоднократно отрицал любые планы вторжения в соседнюю страну.

Российским СМИ запрещено использовать термины «война» или «вторжение» — это может привести к тюремному заключению — они могут называть российскую деятельность «миротворческой миссией» или «спецоперацией» по поддержанию порядка на востоке Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести переговоры о прекращении войны в Украине, но они продолжат свои усилия по уничтожению военной инфраструктуры Украины.

Лавров сказал, что российская делегация выдвинула свои требования украинским переговорщикам в начале этой недели и на сегодняшних переговорах ожидается ответ Киева.

Он заявил, что Запад последовательно снабжал Украину оружием, обучал ее военных, создавал базы, превращал страну в плацдарм для подрыва всего, что связано с Россией.

Китай осудил заявление, что будто бы от России требовали отсрочки вторжения в Украину до завершения зимних Олимпийских игр в Пекине. Китай назвал это ложными новостями и попыткой отвлечь внимание от конфликта.

Китай также указал, что только Россия, Беларусь, Сирия, Эритрея и Северная Корея проголосовали против на вчерашнем заседании ООН, которое резко осудило нападение России на Украину. Китай, Индия и Пакистан воздержались.