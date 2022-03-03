СМИ: Путин скрывал свое намерение вторгнуться в Украину
Президент России Владимир Путин скрывал свое намерение вторгнуться в Украину, а официальные лица не были готовы к наложенным на них жестким санкциям, сообщает The Times.
Президент России Владимир Путин скрывал свое намерение вторгнуться в Украину, а официальные лица не были готовы к наложенным на них жестким санкциям, сообщает The Times.
Правительство знало только о том, что Путин намеревался признать самопровозглашенные республики в Донбассе, и считало, что санкции будут относительно мягкими.
«Это п***ц. Они сошли с ума, б****!» - сообщил источник о российском вторжении. Многие правительственные чиновники были готовы уйти в отставку в знак протеста, но опасались, что это будет воспринято как государственная измена: «Отставка ведет только в тюремный лагерь».
Кремль отрицает какие-либо планы введения военного положения. Аналитики и СМИ предполагают, что завтра может быть объявлена мера, которая позволит Москве закрыть границы, заморозить активы, задержать иностранцев и закрыть все независимые СМИ.
«Это утка, которой люди делятся друг с другом в социальных сетях», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Когда российские войска собирались на границе с Украиной, Кремль неоднократно отрицал любые планы вторжения в соседнюю страну.
Российским СМИ запрещено использовать термины «война» или «вторжение» — это может привести к тюремному заключению — они могут называть российскую деятельность «миротворческой миссией» или «спецоперацией» по поддержанию порядка на востоке Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести переговоры о прекращении войны в Украине, но они продолжат свои усилия по уничтожению военной инфраструктуры Украины.
Лавров сказал, что российская делегация выдвинула свои требования украинским переговорщикам в начале этой недели и на сегодняшних переговорах ожидается ответ Киева.
Он заявил, что Запад последовательно снабжал Украину оружием, обучал ее военных, создавал базы, превращал страну в плацдарм для подрыва всего, что связано с Россией.
Китай осудил заявление, что будто бы от России требовали отсрочки вторжения в Украину до завершения зимних Олимпийских игр в Пекине. Китай назвал это ложными новостями и попыткой отвлечь внимание от конфликта.
Китай также указал, что только Россия, Беларусь, Сирия, Эритрея и Северная Корея проголосовали против на вчерашнем заседании ООН, которое резко осудило нападение России на Украину. Китай, Индия и Пакистан воздержались.
Официальный представитель Министерства иностранных дел страны Ван Вэньбинь защищал решение Пекина, заявив, что проект, вынесенный на голосование на специальной сессии, не был полностью обсужден и не учитывал историю или сложность нынешнего кризиса.