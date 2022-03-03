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  • Бомбардировка Чернигова: из-под завалов изъяли тела уже 33 погибших

Видео ⟩ Бомбардировка Чернигова: из-под завалов изъяли тела уже 33 погибших

Разрушенный Чернигов. Война в Украине, 2022. ФОТО: STATE EMERGENCY SERVICES OF UKRAINE/via REUTERS

В Чернигове из-под завалов извлекли тела уже 33 человек, погибших в результате авиационных ударов российских войск, пишет УНИАН.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"По состоянию на 18:20 в результате авиационных ударов в городе Чернигов из-под завалов извлечены тела 33 погибших и 18 получивших травмы", - говорится в сообщении.

В связи с обстрелами спасательные работы приостановлены. Как сообщал УНИАН, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова. Повреждено много многоквартирных домов.

Кроме того, российская авиация атаковала две школы и частные дома в Чернигове.

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