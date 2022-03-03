Видео ⟩ Бомбардировка Чернигова: из-под завалов изъяли тела уже 33 погибших
В Чернигове из-под завалов извлекли тела уже 33 человек, погибших в результате авиационных ударов российских войск, пишет УНИАН.
В Чернигове из-под завалов извлекли тела уже 33 человек, погибших в результате авиационных ударов российских войск, пишет УНИАН.
Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"По состоянию на 18:20 в результате авиационных ударов в городе Чернигов из-под завалов извлечены тела 33 погибших и 18 получивших травмы", - говорится в сообщении.
В связи с обстрелами спасательные работы приостановлены. Как сообщал УНИАН, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова. Повреждено много многоквартирных домов.
Кроме того, российская авиация атаковала две школы и частные дома в Чернигове.
Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF— The New York Times (@nytimes) March 3, 2022
Destroyed 134th school in #Kharkiv, shelled by #Putin's occupants. pic.twitter.com/6zSfPwsys4— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022