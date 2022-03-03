Видео ⟩ Бомбардировка Чернигова: из-под завалов изъяли тела уже 33 погибших

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"По состоянию на 18:20 в результате авиационных ударов в городе Чернигов из-под завалов извлечены тела 33 погибших и 18 получивших травмы", - говорится в сообщении.

В связи с обстрелами спасательные работы приостановлены. Как сообщал УНИАН, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова. Повреждено много многоквартирных домов.

Кроме того, российская авиация атаковала две школы и частные дома в Чернигове.