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  • Иностранные самолеты останутся в России

Иностранные самолеты останутся в России

"Аэрофлот". ФОТО: Maxim Shemetov

Самолеты иностранного производства, находящиеся в лизинге от европейских компаний, решено оставить в России, рассказал FrequentFlyers.ru источник в «Аэрофлоте».

Это может быть оформлено как «реквизиция» имущества, то есть, его принудительный выкуп в пользу государства, однако по факту превратится в национализацию из-за блокировки золотовалютных ресурсов РФ за рубежом, потому что оплатить самолёты будет невозможно из-за введенных Евросоюзом санкций.

Более того, европейские лизингодатели в любом случае не смогли бы забрать самолеты. Обычно после окончания срока лизинга эксплуатант возвращает самолет. Однако для российских авиакомпаний небо Европы закрыто. При этом в пояснительной записке Еврокомиссии отдельно оговорены условия возврата бортов: как только договор лизинга расторгается, борт перестает считаться российским и может лететь в Европу. Но есть, как говорится, один нюанс: поскольку борт перестает считаться российским, он из-за контрсанкций не может лететь в воздушном пространстве России.

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