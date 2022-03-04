В результате обстрелов на крупнейшей в Европе АЭС начался пожар
Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Пресс-служба Запорожской АЭС сообщает, что обстрелы одного из крупнейших ядерных объектов в Европе являются угрозой всемирного уровня.
Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Пресс-служба Запорожской АЭС сообщает, что обстрелы одного из крупнейших ядерных объектов в Европе являются угрозой всемирного уровня.
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"Армия Российской Федерации ведет огонь по крупейшей в Европе запорожской АЭС. Имеется реальная угроза ядерной небезопасности. Просим прекратить огонь из тяжелой техники по ядерным блокам!" - обратился сотрудник АЭС в своем телеграм-канале.
Через несколько минут сотрудник АЭС объявил о пожаре:
Ситуация на АЭС:
Мэр Энергодара требует немедленно прекратить огонь:
Попали в первый блок. Пожарные не могут начать ликвидацию пожара на Запорожской АЭС - расстреливают в упор.