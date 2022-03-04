В результате обстрелов на крупнейшей в Европе АЭС начался пожар

Рабочие призывают мировое сообщество и НАТО отреагировать на вопиющие и варварские действия российских оккупантов

"Армия Российской Федерации ведет огонь по крупейшей в Европе запорожской АЭС. Имеется реальная угроза ядерной небезопасности. Просим прекратить огонь из тяжелой техники по ядерным блокам!" - обратился сотрудник АЭС в своем телеграм-канале.

Через несколько минут сотрудник АЭС объявил о пожаре:

Ситуация на АЭС:

Мэр Энергодара требует немедленно прекратить огонь: