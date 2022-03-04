Пт, 4.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • В результате обстрелов на крупнейшей в Европе АЭС начался пожар

В результате обстрелов на крупнейшей в Европе АЭС начался пожар

Для украинцев война теперь повсюду. ФОТО: FOCKE STRANGMANN

Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Пресс-служба Запорожской АЭС сообщает, что обстрелы одного из крупнейших ядерных объектов в Европе являются угрозой всемирного уровня.

Рабочие призывают мировое сообщество и НАТО отреагировать на вопиющие и варварские действия российских оккупантов

"Армия Российской Федерации ведет огонь по крупейшей в Европе запорожской АЭС. Имеется реальная угроза ядерной небезопасности. Просим прекратить огонь из тяжелой техники по ядерным блокам!" - обратился сотрудник АЭС в своем телеграм-канале.

Через несколько минут сотрудник АЭС объявил о пожаре:

Ситуация на АЭС:

Мэр Энергодара требует немедленно прекратить огонь:

Попали в первый блок. Пожарные не могут начать ликвидацию пожара на Запорожской АЭС - расстреливают в упор.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back