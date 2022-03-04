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  • The Times: за последнюю неделю на Зеленского было как минимум три попытки покушения

The Times: за последнюю неделю на Зеленского было как минимум три попытки покушения

Владимир Зеленский. ФОТО: -

Британская газета The Times сообщает, что за последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было как минимум три попытки покушения.

По информации журналистов, на убийство украинского лидера были отправлены две разные группировки - наемники «ЧВК Вагнера» и чеченский спецназ. Каждый раз покушения срывались благодаря сотрудникам российского ФСБ, выступающим против войны с Украиной, пишет издание.

Наемники "Вагнера" в Киеве понесли потери во время своих попыток и были обеспокоены тем, насколько точно украинцы предвидели их действия. Источник, близкий к группе, сказал, информированность службы безопасности Зеленского стала для них "жуткой". Также в субботу на окраине Киева было предотвращено покушение группой чеченских наемников, которые были ликвидированы.

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