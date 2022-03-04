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  • Чехия ввела чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев из Украины

Чехия ввела чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев из Украины

Украинские беженцы на границе Украины и Польши. ФОТО: Visar Kryeziu

С пятницы, 4 марта, в Чехии вводится режим ЧП. Местные власти приняли решение ввести его на месяц, однако если будет такая необходимость, сроки могут продлить.

Об этом рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала в ходе брифинга с журналистами.

"В Чехию прибыло уже около 30 тысяч беженцев из Украины. Для более эффективной организации их размещения в нашей стране правительство объявляет с пятницы, 4 марта, режим ЧС", - сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Сообщается, что в связи с рекордным потоком беженцев из Украины, во всех регионах страны развернули центры приема и регистрации прибывших граждан. На данный момент власти разрабатывают ряд законопроектов, которые предоставили бы беженцам доступ к рынку труда.

Напомним, премьер Чехии поддержал ускорение вступления Украины в ЕС. По словам политика, сейчас сложилась нестандартная ситуация, и России необходимо четко объяснить, что Украину приветствуют в европейском сообществе демократических стран.

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