Для денежного вливания в гособорону нужно было дождаться уроков украинской войны

По словам командующего силами обороны генерал-лейтенанта Херема, денег всегда нужно больше, он подчеркнул, что у оборонных расходов никогда нет потолка. На вопрос, сколько бы денег Херем хотел еще и какие пробелы требуют заполнения, он упомянул имеющиеся сейчас в плане развития гособорны направления, такие как противотанковая оборона и обеспечение броней второй бригады.

«Я сейчас готовлюсь на один год. Дадите к имеющемуся 100 миллионов? ВПО ближнего действия. Дадите 300 миллионов. Больше ВПО ближнего действия и возможности дальнего действия и боеприпасы. Дадите 500 миллионов? Вероятнее всего, я начну говорить о привлечении ВПО среднего действия во все другое. Дадите миллиард? Я как можно скорее оснащу броней вторую бригаду и сделаю сильнее ПВО», - сказал Херем о том, как бы он использовал дополнительные деньги.