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  • Для денежного вливания в гособорону нужно было дождаться уроков украинской войны

Для денежного вливания в гособорону нужно было дождаться уроков украинской войны

Одним из направлений развития гособороны является содание нового подразделение систем многозарядного огня. ФОТО: Kaitseministeerium

Из-за войны в Украине эстонские партии достигли взаимопонимания в том, что расходы на оборону нужно увеличить, а, по словам министра обороны, идущая война должна показать: план развития государственной обороны нужно ускорить или развиваться необходимо в ином направлении. Командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Мартин Херем сказал, что он всегда рад деньгам, но это уже правительству решать, за счет чего увеличиться расходы на оборону, пишет Postimees.

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По словам командующего силами обороны генерал-лейтенанта Херема, денег всегда нужно больше, он подчеркнул, что у оборонных расходов никогда нет потолка. На вопрос, сколько бы денег Херем хотел еще и какие пробелы требуют заполнения, он упомянул имеющиеся сейчас в плане развития гособорны направления, такие как противотанковая оборона и обеспечение броней второй бригады.

«Я сейчас готовлюсь на один год. Дадите к имеющемуся 100 миллионов? ВПО ближнего действия. Дадите 300 миллионов. Больше ВПО ближнего действия и возможности дальнего действия и боеприпасы. Дадите 500 миллионов? Вероятнее всего, я начну говорить о привлечении ВПО среднего действия во все другое. Дадите миллиард? Я как можно скорее оснащу броней вторую бригаду и сделаю сильнее ПВО», - сказал Херем о том, как бы он использовал дополнительные деньги.

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