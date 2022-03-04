Для денежного вливания в гособорону нужно было дождаться уроков украинской войны
Из-за войны в Украине эстонские партии достигли взаимопонимания в том, что расходы на оборону нужно увеличить, а, по словам министра обороны, идущая война должна показать: план развития государственной обороны нужно ускорить или развиваться необходимо в ином направлении. Командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Мартин Херем сказал, что он всегда рад деньгам, но это уже правительству решать, за счет чего увеличиться расходы на оборону, пишет Postimees.