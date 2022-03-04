В Эстонии скончался 21-летний мужчина с коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6426 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3311.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6426 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3311.
По состоянию на 1 марта, в больницах находится 627 пациентов с коронавирусом.
За сутки в больницах открыли 65 новых истории болезни, из которых в 26 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 34 пациента с симптомами COVID-19.
Скончались восемь человек, зараженных коронавирусом, пятеро из которых не были вакцинированы: 21-летний мужчина, 70-летняя женщина, 71-летний мужчина, 80-летний мужчина, 93-летний мужчина, две 93-летние женщины и одна 95-летняя женщина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 253,8 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 321,2 невакцинированных в день.
За сутки было введено 1003 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 97 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 432 760 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,1%.