В Эстонии скончался 21-летний мужчина с коронавирусом

По состоянию на 1 марта, в больницах находится 627 пациентов с коронавирусом.

За сутки в больницах открыли 65 новых истории болезни, из которых в 26 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 34 пациента с симптомами COVID-19.

Скончались восемь человек, зараженных коронавирусом, пятеро из которых не были вакцинированы: 21-летний мужчина, 70-летняя женщина, 71-летний мужчина, 80-летний мужчина, 93-летний мужчина, две 93-летние женщины и одна 95-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 253,8 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 321,2 невакцинированных в день.