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Выплата компенсаций за электроэнергию продлена до апреля

Riigihalduse minister Jaak Aab (KE). ФОТО: Konstantin Sednev

Правительство по предложению министра госуправления Яака Ааба еще на один месяц продлило срок выплаты компенсаций роста цен на энергоносители для семей со средним доходом.

Если первоначально последним месяцем выплаты компенсаций был март, то теперь через местные самоуправления можно будет также ходатайствовать о возмещении стоимости апрельских счетов за электроэнергию, газ и отопление. В общей сложности период выплаты компенсаций составит восемь месяцев.

"Необходимость отапливать будет и в апреле, при этом в Эстонии много домохозяйств, в которых главным источником отопления является электричество", – сказал министр Яак Ааб.

По состоянию на 1 марта, в местные самоуправления было подано почти 73 000 заявок на компенсацию. Города и самоуправления произвели 52 000 выплат на общую сумму 7,6 млн евро, а средняя сумма помощи составила 147 евро.

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