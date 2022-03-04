Выплата компенсаций за электроэнергию продлена до апреля

Если первоначально последним месяцем выплаты компенсаций был март, то теперь через местные самоуправления можно будет также ходатайствовать о возмещении стоимости апрельских счетов за электроэнергию, газ и отопление. В общей сложности период выплаты компенсаций составит восемь месяцев.

"Необходимость отапливать будет и в апреле, при этом в Эстонии много домохозяйств, в которых главным источником отопления является электричество", – сказал министр Яак Ааб.