Архитектурное бюро, спроектировавшее терминал Ülemiste, в знак протеста покидает Россию

Компания David Chipperfield Architects заявила, что «осуждает действия Путина и приостанавливает все работы в России», в том числе реконструкцию Центрального телеграфа в Москве.

Zaha Hadid Architects также приостановили работу над своими проектами в России, сообщив изданию Dezeen, что потрясены начавшимся 24 февраля военным конфликтом.

Днем раньше такое же заявление сделала нидерландская студия MVRDV. Компания объявила, что приостанавливает работу над своими пятью проектами в России из солидарности со всеми людьми, которые бросили вызов этой войне и протестуют против нее. В своем пресс-релизе MVRDV пишет: «Мы требуем немедленного прекращения этой человеческой трагедии».

Архитекторы из David Chipperfield Architects, имеющие офисы в Лондоне, Берлине, Милане и Шанхае, заявили, что их клиенты поняли это решение. «Учитывая вторжение в Украину и тот факт, что за нами стоят наши клиенты, студия David Chipperfield Architects приняла решение приостановить все работы в России. Мы осуждаем действия Путина и российского правительства и проявляем солидарность с Украиной и ее народом», — говорится в заявлении студии.

Студия Zaha Hadid Architects, работавшая над несколькими проектами в России, сообщила, что сотрудники «глубоко потрясены и опечалены» ситуацией на Украине и приостанавливают свою работу в этой стране.

«ZHA работает в России уже четыре десятилетия», — сообщили в студии. «Заха Хадид изначально была вдохновлена ​​творчеством русского авангарда, и многие из наших сотрудников преподавали студентам-архитекторам в российских университетах».

«Мы глубоко потрясены и опечалены и приостановили два наших текущих проекта в России», — говорится в сообщении.