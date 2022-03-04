Как прошли последние сутки в Украине

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Состоявшиеся вчера в белорусском Бресте переговоры делегаций России и Украины практически не дали результатов, однако было достигнуто предварительное соглашение об организации гуманитарных коридоров.

В течение последних трех суток значительного продвижения вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на северном и восточном направлении не наблюдалось. Однако, в то же время российские войска продолжали перегруппировываться и пополнять запасы. Это означает, что в скором времени может быть предпринята очередная попытка продолжить наступление, главной целью которого станет Киев.

По-прежнему имеются свидетельства тому, что ВС РФ испытывают проблемы со снабжением. Например, было замечено привлечение большого количества гражданского транспорта для перемещения войск, плохое техническое состояние боевой техники и применение некачественных боеприпасов.

Удары ВС РФ по гражданским объектам продолжают усиливаться. Наиболее опасное событие вчерашнего дня произошло на одном из важнейших объектов в системе электрообеспечения Украины – вчера вечером российские войска атаковали Запорожскую АЭС. Предположительно, таким образом Россия хочет вызвать перебои в электроснабжении на территории всей Украины и оказать давление с целью принуждения к прекращению сопротивления.

Украинские пожарные не могли приступить к тушению загоревшейся атомной станции по причине стрельбы со стороны ВС РФ. Однако ночью было достигнуто соглашение, и на данный момент риск ядерной аварии снизился.

Участились атаки ВС РФ против гражданской инфраструктуры с применением артиллерии и авиации, по большей части страдают гражданские объекты в таких городах как Киев, Чернигов, Харьков и Мариуполь. В глаза бросаются удары по целям, не имеющих никакого военного значения, например, по жилым многоквартирным домам и школам.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о формировании новых подразделений и проведении боевой подготовки. Представители украинской власти публикуют фотографии и видеоматериалы, на которых запечатлены захваченные документы ВС РФ.

Наибольший интерес представляют военные планы о наступлении на Мелитополь, датированные 18 января, а также подписи в инструктажных книгах от 21 февраля этого года, подтверждающие согласие на участие в военной операции на территории чужого государства. Кроме того имеются видеоматериалы, указывающие, что медицинский транспорт ВС РФ привлекается к перевозке боеприпасов.

Киевское направление (Север)

По сравнению с прежними двумя сутками значительного продвижения подразделений ВС РФ не наблюдалось. Описанное в прежних сводках сосредоточение большой ударной группировки на северо-западе от Киева происходит медленно, а ее перемещения и обходные маневры носят локальный характер.

ВСУ проводили рейды и засады в Гостомеле против колонн российских воздушно-десантных войск. В населенном пункте Буча продолжаются бои.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

Насколько известно, в течение последних суток ВС РФ не добились значительных успехов на этом направлении. По сообщениям официальных украинских источников, передовые отряды российских войск достигли границ Киевской области.

Предположительно в один из последних дней на этом направлении погиб заместитель командующего 41-й армии ВС РФ.

Харьковское направление (Восток)

Харьков по-прежнему подвергается ударам российской артиллерии. В Сумах перебои с отоплением и электричеством. Местные власти сообщают, что ВС РФ смогли захватить ключевые объекты в поселке Тростянец южнее Сум, теперь они готовят наступление в направлении на Охтырку.

В Донецкой области в Горловке продолжаются бои между ВСУ и подразделениями так называемых народных республик.

Крымское направление (Юг)

ВС РФ установили частичный контроль над Херсоном. Имеются слухи об арестах проукраински настроенных лиц. Предположительно готовится показная демонстрация в поддержку российских войск, для проведения которой предполагается привезти людей из Крыма.