Курс евро обрушился до двухлетнего минимума

Евро резко обесценивается: сегодня евро подешевел на 0,4% по отношению к доллару, и за 1 евро дают 1,1 доллара. С начала года евро обесценился на целых 3,2% по отношению к доллару.

Таким образом, евро упал до двухлетнего минимума: единая валюта Европейского союза не находилась на таком низком уровне с начала коронакризиса, то есть с марта 2020 года.

Падение курса евро усилилось сегодня утром, когда стало ясно, что крупнейшая в Европе атомная электростанция пострадала от войны в Украине и там начался пожар. В течение суток пожар там был потушен и, по данным СМИ, уровень радиации не повысился.

Евро также подешевел на 0,4% по отношению к швейцарскому франку, с начала года падение курса составило 2,5%, и между евро и франком установился паритет, т.е. 1 евро равен 1,01 франка.